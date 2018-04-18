TBMM'de kabul edildi: OHAL uzatıldı!

Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanan MGK'nın en önemli gündem maddesi OHAL'in süresinin uzatılması oldu. Toplantıda OHAL'in 3 ay daha uzatılması yönünde tavsiye kararı alındı.

MGK toplantısında alınan tavsiye kararı, MGK toplantısı sonrasında yine Külliyede toplanan Bakanlar Kurulunda görüşüldü. Ardından, OHAL'in uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen OHAL tezkeresi AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Böylece 15 Temmuz sonrası OHAL 7'nci defa uzatılmış oldu.