TBMM'de İYİ Parti kavgası! MHP'liler itiraz edince..

Meclis yönetimi, Genel Kurul’daki oturma düzeninde salonun en sağında yer alan MHP’yi bir yana kaydırıp bu bölümü İYİ Parti’ye verdi. MHP de HDP’nin bir sola kaydırılmasıyla boşalan yere alındı. Yeni yer düzenine ilişkin tabelalar da yenilendi.

Ancak bu yer düzenlemesine MHP’den itiraz geldi. Bugünkü 23 Nisan özel oturumu öncesinde salona gelen MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ile Erhan Usta, İYİ Parti’nin kendi sıralarına gelmesine itiraz ettiler. MHP’lilerin bu itirazı üzerine yer düzeni tekrar değişti.

İYİ PARTİ HDP'DEN BOŞALAN SIRAYA KAYDIRILDI: Bu itiraz üzerine MHP tekrar eski yerinde kalırken, İYİ Parti MHP için düşünülen HDP’den boşalan sıraya kaydırıldı. Sıraların başındaki parti adları buna göre yeniden düzenlendi.

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