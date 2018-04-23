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TBMM'de İYİ Parti kavgası! MHP'liler itiraz edince..

TBMM'de İYİ Parti kavgası! MHP'liler itiraz edince..

CHP’den gelen 15 milletvekiliyle grup kuran İYİ Parti için Meclis Genel Kurulu’nda yer düzenlemesine gidildi. Ancak MHP'liler düzenlemeye itiraz edince tartışma yaşandı ve itiraz üzerine yer düzeni tekrar değişti.

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Eklenme Tarihi: 23-04-2018 14:24 - Güncelleme: 23-04-2018 15:45

Meclis yönetimi, Genel Kurul’daki oturma düzeninde salonun en sağında yer alan MHP’yi bir yana kaydırıp bu bölümü İYİ Parti’ye verdi. MHP de HDP’nin bir sola kaydırılmasıyla boşalan yere alındı. Yeni yer düzenine ilişkin tabelalar da yenilendi.

Ancak bu yer düzenlemesine MHP’den itiraz geldi. Bugünkü 23 Nisan özel oturumu öncesinde salona gelen MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ile Erhan Usta, İYİ Parti’nin kendi sıralarına gelmesine itiraz ettiler. MHP’lilerin bu itirazı üzerine yer düzeni tekrar değişti.

İYİ PARTİ HDP'DEN BOŞALAN SIRAYA KAYDIRILDI: Bu itiraz üzerine MHP tekrar eski yerinde kalırken, İYİ Parti MHP için düşünülen HDP’den boşalan sıraya kaydırıldı. Sıraların başındaki parti adları buna göre yeniden düzenlendi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Menderes YILDIRIM 23 Nisan 2018 16:08 İzninizle Bir Sorum Olacak, SORU: Partililerine BEYAZ Çorap Giyilmesini Talimatla veren Genel Başkan KİM? CEVAP : A) MHP Genel Başkanı Bahçeli B) İYİ Parti Genel Başkanı Meral Hanım dan Çekinen Bahçeli C) 2002 Yılında Hodri Meydan Diyerek TBMM Dışında Kalan Bahçeli D) Hepsi Haydi Sıra Cevabını Biliyormusunuz? ? ? Saygılarımla

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