  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

TBMM Başkanı Yıldırım: Unutmayacağız unutturmayacağız

TBMM Başkanı Yıldırım: Unutmayacağız unutturmayacağız

Karşıyaka Şehitliği'ne yaptığı ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "İki yıl geçmiş olmasına rağmen acılarımız tazeliğini koruyor. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 15-07-2018 12:31 - Güncelleme: 15-07-2018 12:31

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda şehitliği ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da eşlik ettiği ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Yıldırım şunları söyledi:

"Acılarımız tazeliğini koruyor. Başında söylediğimiz gibi 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehitlerimiz bu ülkenin teminatıdır. Al yıldızlı bayrağına rengini veren kahramanlarımızdır. Bayrağımızdaki hilal bağımsızlığımızın, yıldızlar da şehitlerimizin nişanesidir. Dünya durdukça bu bayrak inmeyecek, bu ezanlar dinmeyecek. Bütün şehitlerimizi tekrar anıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, kurumlarımız 15 Temmuz'un anısını yaşatmak için programlar yapacak. Buna benzer alçak olayın bir daha bu milletin yaşamamasını Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. 

15 Temmuz şehitleri kim isimleri destan yazan hikayeleri

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN TBMM Başkanı Yıldırım: Unutmayacağız unutturmayacağız haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 15 Temmuz 2018 12:37 UNUTMAAA!..... OHAL'E DEVAM!................

    CEVAP YAZ 0 2
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Binali Yıldırım
BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?

65. hükümette Başbakan olan Binali Yıldırım kimdir ve aslen nerelidir? Binali Yıldırım'ın özgeçmişi şöyle; 1955 yılında Erzincan Refahiye'de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakül

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro