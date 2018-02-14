Tayvan'dan Sevgililer Günü'ne Özel Trafik Lambası

Tayvan'daki Pingtung Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olarak trafik ışıklarına düzenleme getirdi Pingtung bölgesinde kullanılan lambaların 2018 yılında tüm ışıklarda kullanılması planlanıyor.

Tayvan'ın güneyindeki Pingtung bölgesinde, trafik ışıklarına 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir düzenleme yapıldı. Bölgede bulunan 40 trafik ışığı, dün gerçekleştirilen törenle, Sevgililer Günü'ne özel olarak güncellendi.

14 Şubat 2018 itibariyle geçerli olan yeni trafik ışıklarında, işaretçiler artık tek kişi değil. Kırmızı yandığında sevgilisine diz çökerek evlenme teklifi yapan bir adam gören Tayvanlılar, yeşil yandığında ise çiftin el ele tutuştuğunu görüyor.

Taiwan kaynaklı bir haber sitesine konuşan Pingtung Belediye Başkanı Pen Men, düzenlemeyle ilgili olarak, "Bu çalışma Pingtung'un bir aşk yeri olduğunu gösteriyor" dedi. Pingtung Belediyesi, 14 Şubat'ı sokaklarına taşırken, bu düzenlemeyle birlikte gençlerin trafik ışıklarına daha çok dikkat edeceğini de öngörüyor.