Tatlı krizi nedir, belirtileri nelerdir, nasıl önlenir?

'Beden aklıyla zayıfla’ kitabının yazarı ünlü Karboksipunktur Tedavisi Uzmanı Dr. Fevzi Özgönül, tatlı krizinin nedenini ve tatlı krizinin önüne geçebilmek için yapılması gerekenleri şu şekilde anlattı:

Tatlı bir enerji ihtiyacıdır. Vücut enerjiye ihtiyaç duyduğu için kolay yoldan elde edeceği tatlı ve hamur işinden bu ihtiyacını karşılayabilir. Fakat, eğer sindirim sistemi güçlenirse tatlı ihtiyacını yemeklerden de karşılayabilir. Bizim amacımız, sindirim sistemini güçlendirerek tatlı ihtiyacını yemeklerden elde etmesini sağlamak.Dolayısıyla eğer siz tatlı ve hamur işi krizinden kurtulmak istiyorsanız yapacağınız tek şey, yediğiniz yemekleri arttırmak, sindirim sistemini güçlendirmektir.

Bu nedenle biz, ekmek, tatlı, hamur işi yerine fındık, ceviz ve bademi öneriyoruz. Çünkü fındık, ceviz ve bademin içinde yüksek kalori vardır. Bu gıdaları aldığınızda sabah ve öğlen yemek yiyip tam olarak doyuyorsanız tatlı krizi yaşamazsınız. Çünkü enerji herşeyimiz. O zaman biz enerjiyi yemeklerden alalım, tatlı ve hamur işine ihtiyaç duymayalım.

