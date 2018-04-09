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Taşeron işçinin ikramiyesi ne zaman yatacak- kaç para?

Taşeron işçinin ikramiyesi ne zaman yatacak- kaç para?

Taşeron işçiler 2 Nisan'da itibaren kadroya geçti ve devlet güvencesi altına girdi. Sosyal hakları başta olmak üzere birçok yeni hak kazanan taşeron işçilerin 52 günlük ikramiye primleri ne zaman yatacak, hangi taşeron işçi ne kadar maaş alacak. Taşeron işçiler maaşlarına zam alacak mı? Taşeron işçiler hakkında merak edilenleri haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 09-04-2018 16:20 - Güncelleme: 09-04-2018 16:00

Kadroya geçen taşeron işçiler şimdi ikramiye primlerinin ne zaman yatacağını ve ne kadar olacağını merak ediyor. Kadro alan taşeron işçilere verilecek olan 52 günlük ikramiye ödemesi, prim ücreti, maaş parası ne zaman verilecek? Tarih açıklandı mı?

Kamu kurumlarında alt iş verenler aracılığı ile taşeron pozisyonunda istihdam etmekte olan yüz binlerce işçiye taşeron yasası kapsamında kadro verildi. Bu işçiler devlet ile sözleşmelerini gerçekleştirdi ve 2 Nisan 2018 tarihi itibari ile artık devlet güvencesi altında çalışmaya başladı.

52 GÜNLÜK PRİM ÖDEMESİ NE ZAMAN: Buna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından yapılan açıklama da kadro alacak olan işçilere 52 günlük ikramiye ücreti, prim ücretinin verileceğini belirtmişti. Peki kadro alan taşeron işçilere ikramiye ödemesi, prim ücreti, 52 günlük para ödemesi ne zaman yapılacak?

Taşeron işçiler 2 Nisan 2018 tarihi itibari ile devlet güvencesi altında çalışmaya başladı. Peki prim ücretleri ne zaman ödenecek? Buna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ödemelerin yapılacağını belirtmişti ancak taşeron ikramiye ödemesinin ne zaman yapılacağı henüz belli değil. Bu konuda yeni bir gelişme yaşanırsa tüm güncel haberler sayfamızda olacak.

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