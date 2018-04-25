Taşeron işçilerin yeni hakları-2018 mali ve sosyal haklar neler olacak?

Kadroya geçen taşeron çalışanlara ödenecek olan ücret ile diğer mali ve sosyal haklara ilişkin düzenleme Çalışma Bakanlığı tarafından açıklandı. Kadroya geçişi tamamlanan taşeron çalışanlar, aylık ücretlerine ek olarak ödemeler de alacak. Belirtilen ücretler gerek genel idare gerekse de belediye şirketlerine geçen taşeron çalışanlar için aynı şekilde ödenecek. Bunların başında çocuk yardımı geliyor. İşçilere, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25 lira çocuk yardımı yapılacak.

Çalışılan güne göre bir öğün yemek verilecek. Yemek verilmezse her gün için 5 lira yemek ücreti ödenecek. Mazereti olan işçilere mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda 45 güne kadar ücretsiz mazeret izni hakkı da tanındı. Kamuda sürekli işçi kadrosuna geçirilen taşeron işçiler, ikramiye hakkına kavuştu.

Taşeron işçiler, artık kamu işçilerine verilen yıllık 52 gün ilave tediye (ikramiye) ödemesinden yararlanacak. 2 taksitte ödenmesi beklenen ikramiyenin ödeme tarihleri henüz açıklanmadı, merakla bekleniyor.

4D kadrosundaki kamu işçileri, bu yıla ilişkin ikramiyelerinin ilk yarısını Ocak'ta almıştı, diğer yarısı da 8 Haziran'da verilecek. Kamu işçileri, iki taksitte toplamda 2 bin 200 lira ile 3 bin 700 lira arasında ikramiye almış olacak.

Hizmet süresi; 1 yıldan 5 yıla kadar olanlara 16 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 22 gün, 15 yıl ve daha fazla olanlara 28 gün yıllık izin verilecek. İşçiye eşinin doğum yapması halinde 5 gün, evlenmesi halinde 5 gün, ana-baba veya kardeşinin ölümünde 5 gün ücretli izin verilebilecek.

İşçilere yapılacak diğer ödemeler şöyle:

- Her ay 30 lira yakacak yardımı.

- Şoför, operatör ve yardımcılarına fiilen çalışılan günler için 2 lira direksiyon primi.

- Hastanelerin bulaşıcı hastalık riski taşıyan yerlerinde fiilen çalışan temizlik işçilerine fiilen çalışılan günler için 2 lira bulaşıcı hastalık ve risk primi.

- Görevini ateşli silahlarla icra eden güvenlik görevlilerine, fiilen çalışılan günler için 2 lira silah tazminatı.

ÖDEMELER 2 TAKSİTLE OLACAK: Kamuda sürekli işçi kadrosuna geçirilen taşeron işçiler, ikramiye hakkına kavuştu. Taşeron işçiler, artık kamu işçilerine verilen yıllık 52 gün ilave tediye (ikramiye) ödemesinden yararlanacak. 2 taksitte ödenmesi beklenen ikramiyenin ödeme tarihleri henüz açıklanmadı, merakla bekleniyor. 4D kadrosundaki kamu işçileri, bu yıla ilişkin ikramiyelerinin ilk yarısını Ocak'ta almıştı, diğer yarısı da 8 Haziran'da verilecek. Kamu işçileri, iki taksitte toplamda 2 bin 200 lira ile 3 bin 700 lira arasında ikramiye almış olacak.

TAŞERON ÇALIŞANIN İKRAMİYE ÜCRETİ NE KADAR OLACAK

Taşerondan kadroya geçen çalışana 52 günlük ikramiye ücreti verilecek. 450 bin taşeron işçisinin ikramiyesi asgari ücretten hesaplanırsa yaklaşık 1 milyar liralık ikramiye ücreti verilmiş olacak.

Bayramda çalışan taşerona 3 yevmiye birden

Kamuya geçişi sağlanan taşeron çalışanların hafta ve genel tatillerdeki çalışma ve ücretleri de yayınlanan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre bayramda yevmiye gelecek. Taşeron olarak çalışanların sürekli işçi kadrosuna geçiş işlemelerinin 2 Nisan itibariyle tamamlanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kadroya geçişi sağlanan taşeron personelin maaş ve özlük haklarını ilgilendiren duyuruyu yayınlamıştı.

Kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalar, önceden işçiye duyurulacaktır. Ulusal bayram, genel tatil günlerinde çalıştırılan işçilere çalıştıkları her bir gün için toplam 3 (üç) yevmiye ödenecektir.

HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞMA

Hafta tatilinde çalışan personele 2 yevmiye ödenecek.

Normal çalışma yapılan yerlerde hafta tatili pazar günüdür. Vardiyalı çalışma yapılan yerlerde hafta tatili çalışmaya başlandığı 6. günü takip eden 7. gündür.

Hafta tatillerinde çalıştırılan işçilere takip eden hafta içinde bir gün izin verilir. Çalışılanlara bu hafta tatili günleri için toplam 2 yevmiye ödenecek.

Hafta tatili ve ulusal bayramlarda çalışmada ödemeler için ise haftalık çalışma süresi şartı aranmıyor.