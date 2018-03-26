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Taşeron işçi promosyon ücreti ne kadar oldu-son açıklama

Taşeron işçi promosyon ücreti ne kadar oldu-son açıklama

Taşeron işçi promosyon ücreti ne kadar oldu, taşeron işçiler ne kadar promosyon ücreti alacak sorularının yanıtını Jülide Sarıeroğlu verdi. Taşeron işçiler 2 Nisan'dan sonra kadroya geçmeye başlayacak ve birçok sosyal hakkın da sahibi olacaklar. Çalışma şartları ve maaşlarında iyileştirme yapılacak olan taşeron içiler maaşlarının 1.5 katı promosyon alacajlar.

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 15:25 - Güncelleme: 26-03-2018 13:00

Taşeron işçi promosyon açıklaması, taşeron işçi promosyon ücreti ne kadar olacak? Taşeron işçiler kadroya geçmek için gün sayarken bir müjde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan geldi. 2 Nisan'dan sonra taşeron işçi sınav sonuçlarına göre kadroya geçecek olan taşeron işçiler ne kadar promosyon alacak, taşeron işçi promosyon miktarı 2018 de ne kadar olacak?

Buna göre, taşerondan kadroya geçenler geçmişte aldıkları maaşın 1.5 katını promosyon alacak.

 

PROMOSYON MİKTARI AÇIKLANDI: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, rehin hasta, senetli tedavi, bitmeyen kuyruklardan bugün çağ atlayan, 81 milyonu kucaklayan sosyal güvenlikteki dönüşümü ve atılacak adımları anlattı.

Bakan Sarıerğlu'nun açıkladığı yeniliklerde taşeron işçilerin kadroya geçtikten sonra alacakları promosyon da yer aldı.

Buna göre, taşerondan kadroya geçenler geçmişte aldıkları maaşın 1.5 katını promosyon alacak.

ESNAFA ÖDEME DE KOLAYLIK SAĞLANACAK: Bakan Sarıeroğlu'nun açıklamasında esnaflara da bir müjde geldi. Son 3 yıllık primlerini zamanında ödeyip de zora düşen işletmelerin, esnafın talepte bulunması durumunda ödemelerde kolaylık sağlanacak. Ayrıca sağlık alanında da yenilikler yapılıyor. Sabah'ın haberine göre, hastanelerin sicil karnesi çıkarılacak. Tetkik tahlil projesi yaşama geçirilecek. Ameliyat, organ nakli, laboratuvarda vatandaşa kolaylık sağlanacak, 291 ilaç Türkiye'de üretilecek. Kolay işverenlik sistemi yaygınlaştırılacak.

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