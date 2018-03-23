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Taşeron işçi kadrodan sonra ilk maaşı ne zaman alacak-kaç para?

Taşeron işçi kadrodan sonra ilk maaşı ne zaman alacak-kaç para?

Taşeron kadro sınavları için artık son günler, birçok kurum taşeron işçi kadro sınavını yaptı ve kadroya kesin geçiş yapan taşeron işçi isim listesini sayfasında yayınladı bile. Taşeron işçiler 2 Nisan'dan sonra kurumlara göre kadrolara geçecek. Peki taşeron işçiler kadrodan sonra ilk maaşları ne zaman alacaklar ve kaç para alacaklar?

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 08:30 - Güncelleme: 23-03-2018 08:30

Taşeron işçiler kadrodan sonra ilk maaşlarını zaman alacaklar ve yeni zamlı maaşları ne kadar olacak soruları taşeron kadro sınavlarının ardından akıllara geldi. 2 Nisan'dan sonra kurumlara göre kadroya geçecek olan taşeron işçilerin maaşı artacak mı, hangi taşeron işçi ne kadar maaş zammı alacak detaylar haberimizde.

KADRO SONRASI TAŞERON İŞÇİ MAAŞLARI: Henüz resmi kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş olmasa da taşeron işçilerin maaşında herhangi bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Mesela; bir işçi bin 600 lira ya da 2 bin lira maaş alıyorsa kadroya geçtiğinde de yine aynı işçi bin 600 lira ya da aldığı tutar ne ise o kadar maaş alacaktır. Kamuya geçen ve devlet güvencesi altına giren taşeron işçilere 52 günlük ikramiye ücretleri verilecektir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Statüsünde Çalışanların Ücretlerinin Ödenme Zamanı:

289 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinde “kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışanların aylık ücretlerinin ödenmesinde de yukarıdaki hükümler dairesinde işlem yapılır” denilmektedir.

Bu nedenle, “ay başı” ve “ay” kavramı konusunda tebliğin yukarıdaki bölümünde yapılan açıklamalar, kamu kesiminde çalışan işçiler için de geçerli bulunmaktadır. Ancak, işçiler Devlet memuru ve diğer kamu görevlilerinin aksine, ücretlerini çalıştıktan sonra ay sonlarında aldıklarından yeni uygulamaya göre kamu kesiminde çalışan işçiler ücretlerini ay sonu olan her ayın 14’ünde alacaklardır.” hükmü yer almaktadır.

İlgili hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya geçen taşeron işçilerin ilk maaşları 14 nisan tarihine kadar çalışmış oldukları sürelere göre ödenmesi gerekmektedir.

Buna göre taşeron işçiler taşeron firmalarda çalışmış oldukları mart ayına ilişkin maaşlarını aldıktan sonra 14 Nisan tarihinde de nisan ayında çalışmış oldukları döneme ilişkin maaşlarını alacaklardır.15 Nisan-14 Mayıs Dönemine ilişkin maaşlar ise mayısın 14 inde ödenecektir.

Yönetmelik hükümlerine göre her ayın 14 ünde ödenmesi gereken maaşları bazı kurumlar ayın 15 inde bazı kamu kurum ve kuruluşlarında ise işçi maaşları ayın 1. gününde ödenmektedir.

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