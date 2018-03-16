Tarkan yine rahat durmadı! Almanya turnesini böyle duyurdu

Megastar Tarkan Almanya Turnesi kapsamında, Mart ve Nisan aylarında; Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Rotterdam, Düsseldorf, Münih ve Hamburg’da Sevenleriyle buluşacak.

Tarkan, 29 Mart 2018’de Berlin’de başlayacağı ve 29 Nisan’da Hamburg’da sonlandıracağı konser serisi kapsamında, yeni pop albümü “10”da yer alan şarkılarının yanı sıra yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarını da seslendirecek.

Ünlü popçu, turne haberini ise ilginç bir şekilde sevenleriyle paylaştı. Baba olacağını müjdelediği videoyla uzun süre gündemden düşmeyen Tarkan'ın, ekibiyle beraber çektiği bu görüntüsü de çok konuşulacağa benziyor.

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