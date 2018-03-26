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Tarım Gıda Hayvancılık Bakanlığı yeni koyun açıklaması haber var!

Tarım Gıda Hayvancılık Bakanlığı yeni koyun açıklaması haber var!

Tarım Gıda Hayvancılık Bakanlığı'nın başlattığı ve başvuruları geçtiğimiz günlerde biten 300 koyun projesi hakkında yeni haberler var mı, son durum nasıl, kimler 300 koyun alabilecek soruları hala tartışılırken Eşref Fakıbaba koyun ve keçiler hakkında yeni bir açıklama yaptı. Zeybekci, Anadolu coğrafyasının koyun ve keçi yetiştirmeye uygun olduğunu belirterek, bununla ilgili bir milli seferberlik başlatılması gerektiğini belirtti.

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 16:30 - Güncelleme: 26-03-2018 16:30

300 koyun projesi son haberler, son durum nasıl, 300 damızlık koyun ne zaman dağıtılacak ve kimler 300 koyun alacak sorular hala merak edilirken Tarım Hayvancılık ve Gıda Bakanı Eşref Fakıbaba koyun ve keçiler hakkında yeni bir açıklama yaptı.

TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu'nun Pamukkale'deki bir otelde düzenlediği toplantıya katılarak konuşma yapan Zeybekci, Türkiye'nin, dünya kuru üzüm ticaretinin yüzde 25'ini yaptığını, bu alanda dünya birincisi olduğunu ifade ederek, Türkiye için zeytin, incir, fındık ve üzüm gibi birkaç 'hassas ve milli ürün' olduğuna işaret etti.

'DÜNYADA SIĞIR ETİ 15-20 LİRAYKEN ÜLKEMİZDE 40 LİRAYSA HAK MESELESİNDE SİZ ZARARLI ÇIKARSINIZ'

Tarıma yapılan desteklemeler konusunda bazen "çiftçinin hakkını alamadığı" yönünde serzenişlerin bulunduğuna işaret eden Zeybekci, şöyle konuştu: "Bu gözle bakarsak çok zararlı çıkarız. Hak, dünyada bu alanda ürün üretenlerden daha azsa evet, hakkınızı alma konusunu beraber inceleyelim ama dünyada buğday 750 lirayken Türkiye'de bin liraysa, dünyada sığır eti 15-20 lirayken ülkemizde 40 liraysa bu hak meselesinde o zaman zararlı çıkarsınız, söyleyeyim. Sizi her anlamda koruyoruz. Gümrük vergileri ve verdiğimiz desteklerle koruyoruz. Ha 'yeterli değil' derseniz konuşalım."

300 koyun dağıtımı için bakan net tarih verdi işte o tarih!

 Türkiye'nin dezavantajlı olduğu alanlarda zorla 'bu ürünü üreteceğim, bunun da maliyetini tüketicinin sırtına yükleyeceğim' denilirse bundan ekonomik bir faydanın çıkmayacağına işaret eden Zeybekci, Anadolu'nun iklim ve coğrafi yapısı nedeniyle büyükbaş hayvancılıkta rekabet gücünün yüksek olmadığını kaydetti.

Benim çocuğum diyor ki koyun eti yerken 'baba bu kokuyor'. Bana kokmuyor.

 

"Bizim milletimiz daha düne kadar koyun ve keçi yerdi. Bizim genetik yapımız da buna uygun" diyen Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Anadolu coğrafyası, koyun ve keçi yetiştirilmeye uygundur. Sonsuz, uçsuz ve bucaksız yaylarımız, meralarımız, 1 metre büyüklüğünde otlarımız olan coğrafyada değiliz ki. Dağlarımız, yayla ve meralarımızda 5 santimetre ot çıkıyor. Bu ineğe uygun değil, koyuna ve keçiye uygun. Benim aklımdan bile geçmezdi. Benim çocuğum diyor ki koyun eti yerken 'baba bu kokuyor'. Bana kokmuyor. Şimdi sığır eti üretmeyi destekleyeceğiz ama biz bunu küçük ekonomiler halinde yaparsak olmuyor. Koyun ve keçiyle ilgili milli bir seferberlik başlatmamız gerekiyor." diye konuştu.

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