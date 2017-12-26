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Tarihte bir ilk! Erdoğan'ı böyle karşıladılar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı Çad'a gitti. Erdoğan'ın ziyareti cumhurbaşkanı düzeyinde bu ülkeye yapılan ilk ziyaret... Erdoğan elinde Türk bayraklı binlerce Çad'lı tarafından karşılandı...

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Eklenme Tarihi: 26-12-2017 17:07 - Güncelleme: 26-12-2017 17:33

Sudan, Çad ve Tuns'u kapsayan Afrika turuna çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki günlük Sudan temaslarının ardından Çad'ın başkenti Encemine'ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Encemine Uluslararası Havalimanı'nda, Çad  Cumhurbaşkanı İdris Debi, Çad Dışişleri Bakanı Muhammed Zene Şerif, üst düzey  bürokratlar ile Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen ve öteki  ilgililer karşıladı. Çadlı iki kız çocuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a  uçaktan inişlerinde birer buket çiçek verdi. 

ELİNİ UZUN SÜRE BIRAKMADI: Erdoğan'ı Encemine Uluslararası Havalimanı'nda karşılayan Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi'nin karşılama törenindeki sıcak tavırları gözlerden kaçmadı. Debi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini uzun bir süre bırakmadığı görüldü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt  Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat  Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve  Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı  İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve  Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Çad'a geldi. 

TÜRK KÖKENLİ ÇADLILAR'DAN SEVGİ GÖSTERİSİ

Havalimanından çıkışında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, "Abeşe" olarak da bilinen, tarihi geçmişleri Osmanlı Devleti'nin bölgede hüküm sürdüğü yıllara dayanan Türk kökenli, yaklaşık 200 Çadlı selamladı. Erdoğan, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak ve adını haykırarak sevgi gösterisinde bulunan Abeşelere makam otomobilinin camından el sallayarak karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ile baş başa görüşecek ve heyetler arası toplantılara katılacak. Anlaşmaların imzalanması ve iki cumhurbaşkanının ortak basın toplantısı sonrasında Erdoğan, onuruna verilecek yemeğe iştirak edecek. Erdoğan, temasları sonrasında Tunus Kartaca Havaalanı'na hareket  edecek. 

SOKAKLAR TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI 

Erdoğan'ın gelişi öncesi Cumhurbaşkanlığı Sarayı güzergahındaki cadde ve yollara iki ülkenin bayrakları asıldı.Ziyaret nedeniyle başkentte geniş güvenlik önlemleri alındı.Çad halkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mazlumlara ve Müslümanlara verdiği  destekten dolayı Müslümanların lideri olarak görüyor.

ÇAD'I ZİYARET EDEN İLK TÜRK CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ziyaret etmeye hazırlandığı Çad, Afrika'nın en büyük ülkelerinden biri olmasının yanı sıra zengin kaynaklarına rağmen yoksulluğun çokça görüldüğü bir ülke olarak öne çıkıyor. Çad, insani kalkınma endeksinde 188 ülke arasında 185'inci sırada yer alıyor. Türkiye'den ilk kez bir cumhurbaşkanının ziyaret edeceği Çad, altın ve uranyum madenleri açısından oldukça zengin. Ülkede 2003 yılında petrol üretimi de başlasa da Çad'da temel geçim kaynağı olarak tarım ve hayvancılık tercih ediliyor. Halkın yüzde 55'i ise yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

HALKIN YÜZDE 55'İ MÜSLÜMAN

12,8 milyon nüfuslu Çad'ın başkenti Encemine. Ülkede Araplar, Goran, Hacara, Vaday, Pöl (Peul), Sara ve Zagava halkları yaşıyor. Fransızca ve Arapçanın resmi dil olduğu 1,28 milyon kilometrekarelik ülkede, Bagirmi, Zagava, Tubu, Gorani gibi kabile dilleri de konuşuluyor. Halkın yüzde 55'i Müslüman, yüzde 35'i Hristiyan, yüzde 7'si ise Animist.

Orta Afrika ülkesi Çad'ın kuzeyinde Libya, batısında Nijer, Nijerya ve Kamerun, güneyinde Orta Afrika Cumhuriyeti, doğusunda ise Sudan bulunuyor. En az gelişmiş ülkelerden biri olan Çad, 2015'te İnsani Kalkınma Endeksi'nde 188 ülke içerisinde 185'inci sırada yer aldı.

TÜRKİYE ÇAD'A ÖNEM VERİYOR

Daha önce Çad Büyükelçisi olarak görev yapan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kavas'ın aktardığı bilgiye göre, Türkiye- Çad ilişkileri 2002'den sonra yeni sürece girdi.

Türkiye'deki üniversitelerde ve bazı liselerde okuyan Çadlı gençlerin sayısı 500'ün üzerinde. Türkiye, Çad'la eğitim, tarım ve hayvancılık konusunda bir dizi ortak proje yürütüyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bursları, Türkiye Diyanet Vakfı da eğitim masraflarını üstleniyor. Ayrıca Karabük Üniversitesi, Çad'ı pilot ülke seçip iki ülke arasında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimine öncelik veriyor.

Çad, 30 milyon hektar ziraata elverişli arazisi, hayvancılık alanında gelişmeye müsait konumu ve petrol dahil yer altı zenginlikleri ile yakın gelecekte yatırımcılar için tercih edilecek ülkelerden biri olarak görülüyor.

Çad, bölgede Boko Haram gibi terör örgütleriyle mücadelesinde de başarılı sonuçlar aldı. Çad, sadece komşuları arasında değil Afrika genelinde güvenlik ve terör örgütleriyle mücadelede ciddi mesafe katetti.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Çad arasındaki ilişkiler son yıllarda artış kaydetti. Geçmişi 16. yüzyıla kadar dayanan siyasi ilişkiler, 1969 yılında Nijerya'daki Türk Büyükelçiliğinin Çad'a akredite olmasıyla yeniden tesis edildi.

Daha sonra 1 Mart 2013'te Encemine'de Türk Büyükelçiliği faaliyete geçti. Çad'ın Ankara Büyükelçiliği ise 10 Aralık 2014'te açıldı.Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in davetiyle Çad Cumhurbaşkanı Idriss Debi 27-30 Nisan 2000'de Türkiye'yi ziyaret etti.Dönemin Çad Başbakanı Kalzeube Payimi Deubet de 15-18 Aralık 2014'te Türkiye'ye resmi ziyaret düzenledi.Türkiye ve Çad arasındaki toplam ticaret hacmi 2016 itibarıyla yaklaşık 40 milyon dolar seviyesinde. Türkiye'nin Çad'a yaptığı ihracat yaklaşık 18 milyon, ithalat ise yaklaşık 22 milyon dolar civarında.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • kundemacı 26 Aralık 2017 20:36 "Tarihte bir ilk" manşetini okuyunca; canlıların yaşamakta olduğu yeni bir gezegen keşfedildi zannettim.

    CEVAP YAZ 1 1
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