Tansu Çiller'den bomba iddialar! Her satırı olay!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Yakın zamanda Suriye’den çekileceğiz” dedikten hemen sonra Suriye'ye yeni askerler göndermesi, Trump'ın A Takımı'nın tamamen şahinlerle yenilenmesi ve bölgede oynanan oyunlarla ilgili eski Başbakanlardan Tansu Çiller'den çok çarpıcı açıklamalar geldi. Bir süredir ABD'de yaşan Tansu Çiller, bugüne kadar hiç duyulmayan çok gizli bir görüşmeyi de ifşa etti.

AFRİN ÇOK BAŞARILI OLDU: Trump'un Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ve Dışişleri Bakanı Tillerson’ı tasfiye edilip Pompeo’yu Dışişleri Bakanı, Gina Hasper’i CIA Başkanı ve Bolton’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı yaptığı günlerde ABD'de olan Tansu Çiller, görüp duyduklarını Abdülkadir Selvi'ye anlattı. Afrin harekâtını çok önemseyen Çiller, "Afrin çok başarılı oldu. Birçok oyunu bozdu. Sayın Erdoğan, Afrin harekâtını çok başarılı bir şekilde götürdü. Kutlamak lazım” dedi.

RUSYA İLE ABD ARASINDA BÜYÜK ORTAKLIK KURULDU: Çiller’e göre ABD Başkanı Trump’ın Suriye’den çekilme açıklaması ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un sürece dâhil olma girişimi birbiriyle bağlantılı ve Çiller'e göre ABD, Suriye’de, ‘dar bölgede farklı ittifaklar’ kuruyor. Tansu Çiller'e göne bu ortaklıklar sadece Fransa ile sınırlı değil: "Suriye’de asıl büyük ortaklık ABD ile Rusya arasında kuruldu."

İşte Çiller'in ABD’nin yeni tehdit öncelikleri, Suriye ve İran analizleri...

ABD'DEKİ ÇOK GİZLİ BULUŞMAYI İFŞA ETTİ

1- ABD ile Rusya arasında Suriye konusunda bir süredir ikili bir işbirliği yaşanıyordu. Ancak ABD’ye girme yasağı bulunan ve CIA Başkanı’nın özel izniyle giriş yapan Rus istihbaratının önemli ismi Vitaly Naumkin ile birlikte üç önemli ismin 27 Şubat’ta yaptıkları ziyarette yeni Suriye planı görüşüldü. Çiller’e göre, Naumkin’in temasları sırasında iki ülke yeni Suriye planı üzerine anlaşmaya vardı. Naumkin, Rusya’nın Ortadoğu stratejisinin ve Suriye’deki Kürt politikasının mimarı olarak biliniyor.

FIRAT'IN BATISI RUSYA, DOĞUSU ABD'YE BIRAKILDI

2- Suriye’deki nüfuz alanları ile Fırat’ın batısı Rusya’ya bırakıldı, Fırat’ın doğusu ise ABD’nin kontrolünde olacak. Ancak ABD, bu bölgedeki gücünü kontrollü olarak azaltırken Fransa, bu bölgeye girecek. Başkan Trump ile Macron arasındaki görüşmede bu konunun konuşulduğu düşünülüyor.

ŞAHİNLER VE ARAP KUŞAĞINDAKİ İTTİFAKLAR

3- Başkan Trump, Pompeo, Haspel ve Bolton ile şahinler kabinesini tamamladı. Bu arada Trump iki adım attı, bunları birbirinden bağımsız olarak düşünemeyiz. Bir, Suudi Arabistan - İsrail - Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yeni bir eksen oluşturdu. İkincisi ise İran öncelikli tehdit olarak belirlendi.

ABD İRAN'DAN SONRA RUSYA'YI VURACAK

Tansu Çiller, dördüncü başlık olarak ABD’nin İran’dan sonra Rusya’yı hedef alacağını düşünüyor. Rusya ile önce Suriye’de ittifak, sonra hesaplaşma. Çiller’in, Türkiye’ye önerisi de dar alanda farklı ittifaklar oluşturması.