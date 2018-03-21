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Taksicilerin saldırıları Uber'e yaradı! Plaka çöktü Uber uçtu...

Taksicilerin saldırıları Uber'e yaradı! Plaka çöktü Uber uçtu...

Sarı taksicilerin Uber şoförlerine yönelik saldırıları ardından Uber'in telefona indirilme sayısı 10 günde 5’e katlanıp 24.500 oldu. Taksi plakaları 1 milyon 680 bin liradan 1 milyon 500 bin liraya geriledi...

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 11:02 - Güncelleme: 21-03-2018 11:02

Trafikte Uber sürücülerine saldırıyla başlayan kriz, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’nun "Sağı solu yakıp yıkarız" açıklamalarıyla tırmandı. Bu kavga taksi piyasasına ise plaka fiyatlarının düşüşü olarak yansıdı. 

TAKSİ PLAKASI 170 BİN LİRA DEĞER KAYBETTİ: Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre krizden önce 1 milyon 680.000 TL olan plaka değeri, 4 gün içinde 100.000 lira düştü. Son rakamlar ise plaka fiyatlarının 1 milyon 500.000 liraya gerilediğini gösteriyor. 

UBER'İN İŞİNE YARADI: Sarı taksi-Uber kavgası devam ederken son rakamlar, bu krizin Uber’e yaradığını gösteriyor. Uber'in Türkiye verilerine göre gerginlik başlamadan bir gün önce yani 6 Mart’ta Uber'in iOS ve Android telefonlara indirilme rakamı 5000'ken, trafikte saldırı olaylarının başladığı 7 Mart’tan itibaren indirilme rakamları hızla arttı. 

UBER MÜŞTERİSİ 5 KAT ARTTI: 7 Mart’ta 7 bin, 8 Mart’ta 8500, 9 Mart’ta 12.000, 10 Mart’ta 14.000, 11 Mart’ta 16.000, 12 Mart’ta 15.000, 13 Mart’ta 22.000 ve 14 Mart’ta 24.500’e çıktı. Yani son 10 günlük sürede Uber kullanıcılarının sayısı 5 kat arttı.

HER PROTESTO PATLATIYOR: Uber’in verileri incelendiğinde sadece mart ayında değil, 9 Ekim 2017’de taksicilerin yaptığı Uber protestosu sonrasında da yine telefonlarına bu yazılımı yükleyenlerin sayısında hatırı sayılır bir artış oldu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • selami 21 Mart 2018 11:26 türkiye bu otobüs minübüs taksi mafyasından ne zaman kurtulacak acaba devlet nerde ne iş yapar

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