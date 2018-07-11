  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADV15 Temmuz Roman Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buluyor
eposta yazdır zoom+ zoom-

Taksicilerden rest! Şortu yasaklarsanız etek giyeriz

Taksicilerden rest! Şortu yasaklarsanız etek giyeriz

İSPANYA'nın Vigo kentindeki taksi sürücüleri, direksiyon başında şort-terlik giymeyi yasaklamaya hazırlanan belediyeye ''Biz de etek giyeriz'' resti çekti. Taksiciler tam da cehennem sıcaklarının bastığı temmuz ayında patlak veren yasak hazırlığına isyan etti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 11-07-2018 15:51 - Güncelleme: 11-07-2018 15:51

İspanya'daki taksiciler, ulaşıma yönelik küresel mobil uygulama Uber ve İspanya'daki mobil uygulama Cabify'a karşı hayatta kalma mücadelesi verirken Vigo kentindeki taksicilerin derdi başka.

KOLSUZ TİŞÖRT VE EŞOFMANA DA YASAK
Kuzeybatıdaki Galiçya bölgesinin Vigo kenti belediyesi, taksi sürücülerinin direksiyon başında kolsuz tişört, eşofman, şort ve parmak arası terlik giymesini yasaklayan bir yasa hazırlıyor.

Tam da cehennem sıcaklarının bastığı temmuz ayında patlak veren yasak hazırlığı taksicileri isyan ettirdi.

'BİZ DE ETEK GİYERİZ'
La Voz de Galicia gazetesine göre içlerinden en radikalleri ''Yasada yasaklanmadığına göre biz de etek giyeriz'' diyerek giyim kuşam zapturaptını protesto edeceklerini belirtti. 

Daha orta yolcular ise taksicilerin en azından yaz aylarında şort giymeye devam etmelerini sağlayacak bir uzlaşma sağlama çalışıyor. Bunlardan biri de 'Élite Taxi de Vigo'isimli taksiciler birliği. Dernek Başkanı Roberto Costas, yerel yönetime ''Bermuda şort ya da diğer uygun şortların tişört ya da polo tişörtlerle giyilmesine izin verin'' önerisinde bulundu.

İspanya'nın turizm merkezlerinden Mayorka'da 2018 başında çıkan benzer yasa da yazın şort giyenlerin mesleğe devam edememesini öngördüğünden taksicileri fena halde kızdırmıştı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Taksicilerden rest! Şortu yasaklarsanız etek giyeriz haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 11 Temmuz 2018 15:59 yakışır :) ....................

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro