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Taksi plakaları için sürpriz adım! Bundan sonra...

Taksi plakaları için sürpriz adım! Bundan sonra...

Taksilerle, UBER arasındaki gerilim son günlerde tartışılırken, Maliye Bakanlığı’ndan sürpriz bir adım geldi. Bundan sonra dolmuş, minibüs, umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin işlemlerde alım satım bedeli üzerinden binde 30 noter harcı alınacak.

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Eklenme Tarihi: 15-03-2018 16:32 - Güncelleme: 15-03-2018 16:32

Maliye Bakanlığı’nın Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri süren KDV tasarısına eklenen son dakika önergesine göre, artık taksi, Taksi plakaları için sürpriz adım dolmuş, minibüs, umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin işlemlerde alım satım bedeli üzerinden binde 30 noter harcı alınacak.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, “Taksi plakası diye bir kavram var. Bunun borsası bile var. 1 milyar 700 bin liradan işlem gören plakalar var. Bu son 5-6 yılda katlanarak arttı” dedi.

Maliye yetkilileri de, harcın alım veya satım işlemini yapan tarafından ödenebileceğini ifade ettiler.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Cakici 15 Mart 2018 17:31 Sacmalik plakalarin o kadar para etmesi. Avrupa standartlarina gecilsin. Taksi plakasi diye bir sey yok. Ayriyetten ehliyet alirsin. Calismak istedigin taksi duragina haftalik ucret verirsin. Arabada plaka da bes para etmez.

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