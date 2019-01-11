Takdir belgesi alma hesabı değişti e-okul yeni sistem-2019

Okulların kapanmasına sadece sayılı günler kala öğrenci ve veliler e okul VBS sistemi üzerinden karne notu sorgulamaya başladılar bile.2018-2019 eğitim yılının ilk yarısı 18 Ocak'ta sona erecek. Yazılı ve sözlü sınavlarda elde ettikleri başarıları baz alarak takdir teşekkür hesaplama işlemini yapacak olan öğrenciler, bu bilgileri E Okul girişi ile elde edebilecek. Peki, devamsızlığın önem arz ettiği yeni sisteme göre takdir teşekkür hesaplama işlemi nasıl yapılacak?

E OKUL TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİNDE YENİ SİSTEM: Milli Eğitim Bakanlığı'nın eylül ayında yayımladığı yönetmelik değişikliğine göre takdir teşekkür hesaplama işleminde devamsızlık boyutu önem kazanacak. Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

10 GÜNLÜK DEVAMSIZLIK DURUMUNDA AİLEYE YAZI GİDECEK: Yeni yönetmelik değişikliğinde yer alan bir diğer husus ise 10 günlük mazeretsiz devamsızlık oldu. Değişikliğe göre 10 gün ve üzerinde mazeretsiz devamsızlık ve toplamda 30 gün devamsızlığına sahip olan öğrenciler, başarısız sayılarak ailelerine bildirilecek.

E OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR: E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (VBS) giriş için birçok erişim yöntemi bulunmaktadır. Masaüstü bilgisayarla sağlanabilen erişimin yanı sıra cep telefonlarında yer alan tarayıcılar, tabletler ve Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olan mobil uygulama üzerinden de giriş yapılabilmektedir.

TC Kimlik Numarası ve öğrenci numarasıyla kolayca giriş yapılabilen E Okul sisteminde, öğrenciye ait sınıf ve şube bilgilerine hakim olmak da önem arz ediyor. Sistem, sınıf, şube, doğum yeri gibi güvenlik sorusu sorabilmektedir.

Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.