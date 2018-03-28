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Suudi Prens itiraf etti! Batı bizden istedi biz de yaydık

Suudi Prens itiraf etti! Batı bizden istedi biz de yaydık

Suud rejiminin veliaht prensi Muhammed bin Salman, vahabi tarikatını soğuk savaş döneminde Batı’nın isteği üzerine yaygınlaştırdıklarını itiraf etti.

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Eklenme Tarihi: 28-03-2018 10:47 - Güncelleme: 28-03-2018 10:47

İran’ın Fars haber ajansında yer alan habere göre; Bin Salman bu itirafı, çeşitli ülkelerin üst düzey yetkilileri vahabi tarikatının Suud hanedanı tarafından yaygınlaştırılmasından kaygı duyduklarını dile getirdikleri bir sırada yaptı.

Bin Salman, asıl Batılı devletler soğuk savaş döneminde komünizmin yayılmasını önlemek için Arabistan’dan vahabi tarikatını yaygınlaştırmalarını istediklerini, bu tarikat Riyad yönetimi tarafından değil, Suud vakıflarca finanse edildiğini kaydetti.

Veliaht Prens ilan edilmesinin ardından önce aile içinde pek çok ismi tasfiye eden, ardından ülkede reform dalgası başlatan Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın çarpıcı bir itirafta bulunduğu ortaya çıktı.

HÜSNÜ MAHALİ PAYLAŞTI

Hüsnü Mahalli, Muhammed bin Salman'ın itirafını ''Büyük itiraf: Suudi kralın oğlu ve veliaht Muhammed :’Müttefikler istedi diye komünizmi durdurmak için Vahabiliği yaydık’.'' diye duyururken 'İslam aleminde herşeyi anlatıyor.' notu ile paylaştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • istediler verdiniz yani 28 Mart 2018 11:02 yeter ki batı ve abd istesin verirler ! ne olduğu önemli değil yeter ki hristiyan dünyasının sömürgecileri istesin bunlar verir !

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