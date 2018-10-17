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Suudi Başkonsolos dün kaçmıştı! Yarına dönüş bileti var ama...

Suudi Başkonsolos dün kaçmıştı! Yarına dönüş bileti var ama...

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili evinde arama yapılacağı gün ülkesine giden ve "kaçtı" yorumları yapılan Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin yarına İstanbul'a dönüş bileti olduğu ileri sürüldü.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 09:06 - Güncelleme: 17-10-2018 09:06

SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili olarak gündeme gelen ve konutu hakkında çıkarılan arama kararı sonrası ülkesine dönen Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi'yle ilgili flaş iddia! Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Başkonsolos Uteybi'nin Perşembe günü için İstanbul'a dönüş bileti aldığını yazdı.

NORMALDE AKLIMIZA KAÇTIĞI GELİYOR... Nagehan Alçı,"Konsolosun yarına dönüş bileti var" başlığıyla yayımlanan yazısında "Pazartesi akşamından beri hepimiz Suudi Arabistan Başkonsolosluğunun içindeki gelişmelerle yatıp kalkıyoruz. Başkonsolos Muhammed Uteybi ülkesine döndü. Tabii normal olarak hemen aklımıza kaçtığı geliyor" dedi.

YARIN İÇİN DÖNÜŞ BİLETİ ALMIŞ... "Ben kaynaklarımdan Uteybi'nin yarın, yani 18 Ekim Perşembe için dönüş bileti olduğunu öğrendim" ifadesini kullanan Alçı, şöyle devam etti: "Döner mi? Tabii dönmeme ihtimali var."

DÖNMEZSE BÜYÜK İTİRAF OLUR... Başkonsolosun kendisiyle ilgili çıkacak bir bulgudan dolayı Türkiye'ye dönmemesinin açıkça Suudi devletinin Kaşıkçı cinayetini organize ettiği anlamına geleceğini belirten Alçı, "Bu da gelişmelere baktığımızda akla uygun değil. Riyad bir günah keçisi bularak bu işten sıyrılmaya bakıyor. Zaten Konsolos da istişare için çağırıldı deniyor" ifadelerini kullandı.

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