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Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı'nın katilleri için flaş mesaj

Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı'nın katilleri için flaş mesaj

Suudi Arabistan, İstanbul'daki Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katillerinin adalete teslim edileceğini bildirdi.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 22:36 - Güncelleme: 05-11-2018 22:36

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bender el-Ayban, BM İnsan Hakları Konseyinin bugünkü oturumunda bir konuşma yaptı. Konuşmasında, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın katillerinin adalete teslim edileceğini söyleyen Ayban, "Kral Selman başsavcıya yürürlükteki kanunlara göre dava ile ilgili soruşturma başlatması ve katillerin adalete teslim edilmesi talimatı verdi." dedi.

Başsavcılığın, soruşturma ofislerine kameralar yerleştirdiğini, görevlilerin dava evraklarını iyi bir şekilde korumasını içeren genelge yayınladığını söyleyen Ayban, suçlama kararlarının da insan hakları sözleşmelerinde yer alan kavramlara uygun olarak alındığına dikkati çekti.

Ayban, söz konusu uygulamalarla adaleti güçlendirmeyi hedeflediklerini aktardı. Adalet Bakanlığının, sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hukuki bilinçlendirme programları uyguladığına işaret eden Ayban, mahkemelerde ücretsiz hizmet verecek hukuki danışmanların bulunduğunu, kadın büroları açıldığını ifade etti.

Öte yandan Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre, ülkenin BM Daimi Heyeti'nin, BM İnsan Hakları Konseyine sunduğu ayrı bir beyanda, devlet gücünün kötüye kullanılmasıyla mücadeleye ilişkin "yeni bir cezai sistem projesi" hazırlığı yapıldığı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın İslam hukuku ilkeleri ve insan hakları yasaları temelinde insan haklarını koruma ve güçlendirmeye kararlı olduğuna işaret edilen beyanda, Suudi Arabistan'ın insan haklarını güçlendirmek için BM, uluslararası toplum ve uluslararası örgütlerle iş birliği yapma konusunda kararlı olduğu vurgulandı.

Yeni projeye ilişkin ise ayrıntılı bilgi verilmedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Ata 05 Kasım 2018 23:23 Bunlar adamları yargılayıp kafalarını uçurup , tüm dünyaya 'da katilleri yakaladık cezalarını verdik , diyip akıllarınca dünyanın gazını almazlarsa bende ne oluyum ... Arap oluyum.Talimatın kimin verdiği o kadar açıkki bakalım ne olacak.

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