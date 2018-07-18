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Suudi Arabistan’da kadın açılımı: Artık uçak da kullanabilecekler

Suudi Arabistan’da kadın açılımı: Artık uçak da kullanabilecekler

Suudi Arabistan’da kadınların otomobilden sonra uçak kullanma yasağı da kaldırıldı.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 14:48 - Güncelleme: 18-07-2018 15:09

Euronews'te yer alan habere göre yasağın kalkması üzerine yüzlerce kadın, pilot olmak için Ad Dammam’daki Oxford Havacılık Akademisi'de eylül ayında başlayacak derslere kayıt başvurusunda bulundu.

'KADINLARA TÜM YOLLAR AÇILDI'
Havacılık Akamedisi’ne başvuran Dalal Yashar isimli bir kadın önceden pilot olmak isteyen kadınların başka ülkelere gitmek zorunda kaldığını belirterek, "Seyahat etmek kadınlar için erkeklere nazaran daha zordu. Artık kadınların sadece belirli alanlarda çalışabildiği dönemleri geride bırakmış oluyoruz. Yeteneği ve arzusu olan kadınlara tüm yollar açıldı” dedi.

İLK SUUDİ KADIN PİLOT ÜLKESİNDE UÇAMIYORDU
Suudi Arabistanlı ilk kadın pilot Hind El-Zahid uçuş lisansını 2005 yılında Ürdün’deki Ortadoğu Ticari Havacılık Akademisi’nde almıştı. El-Zahid pilot olduktan sonra Suudi Prens El-Velid bin Telal’e ait holdingte özel jet pilotu olarak göreve başlamış ancak yasak nedeniyle ülke hava sahasında uçamıyordu. El-Zahid daha sonra mayıs 2017'de Damman Havaalanları Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilmişti.

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