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Suudi Arabistan en çok silahı ABD'den aldı

Suudi Arabistan en çok silahı ABD'den aldı

STOCKHOLM Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) 2015-2017 yılları arasında Suudi Arabistan'a ithal edilen silahların toplam üretim maliyetlerini açıkladı. Listenin en başında 6 milyar 980 milyon dolarlık toplam üretim maliyeti ile ABD yer aldı.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 18:25 - Güncelleme: 26-10-2018 18:25

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından Riyad yönetimine tepkiler devam ederken Almanya Başbakanı Angela Merkel'den bir açıklama geldi.

"Dehşet verici bu olayın açıklığa kavuşması önemli" önemli diyen Merkel, Kaşıkçı cinayetinin perde arkası aydınlatılana kadar Suudi Arabistan'a silah vermeyeceklerini açıkladı.

Bu açıklama akıllara "Suudi Arabistan'a başka kimler silah ihraç ediyor" sorusunu da akıllara getirdi. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) tarafından paylaşılan verilere göre, 2015-2017 yılları arasında Suudi Arabistan'a ithal edilen silahların toplam üretim maliyetleri ülkelere göre şu şekilde sıralandı:

Amerika Birleşik Devletleri - 6 milyar 980 milyon dolar
Birleşik Krallık - 2 milyar 29 milyon dolar
Fransa - 291 milyon dolar
İspanya - 254 milyon dolar
İtalya - 226 milyon dolar
İsviçre - 186 milyon dolar
Kanada - 129 milyon dolar
Almanya - 120 milyon dolar
Türkiye - 104 milyon dolar
Çin - 28 milyon dolar
 

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