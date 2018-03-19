Survivor'a katılan Berna Canbeldek kimdir nereli kaç yaşında Sahra'yla kavga etmişti

Survivor 2018'de yarışamcıların peşini sakatlıklar bırakmıyor. Gizem, Melih Özkaya ve Ecem Karaağaç sakatlıkları nedeniyle diskalifiye olmuştu. Merve Aydın hala sakat, Hakan Hatipoğlu ise sakatlıktan yeni çıktı. Hal böyle olunca kadrolarda fazlasıyla revize oldu, dışarıdann çok fazla yarışmacı geldi. Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından açıkladığına göre, diskalifiye olan Ecem Karaağaç'ın yerine Berna Canbeldek geliyor. Daha önce Survivor'da Sahra ile kavga etmişti. Peki Survivor 2018'e sonradan katılan Berna Canbeldek kimdir nereli kaç yaşında Berna Canbeldek'in sevgilisi var mı? İşte tüm detaylar;

BERNA CANBELDEK KİMDİR; Survivor All Star yarışmasında yer alacak olan Berna Canbeldek 1989 yılında dünyaya gelmiştir. State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin'de eğitim alan Canbeldek dans, akrobasi, şarkı söylemek, piyano, at binme ve inline skates ile ilgilenmektedir. Türkiye’den Almanya’ya göç eden ailesiyle birlikte Berlin’de yaşamaktadır.

2012 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılan ve geniş kitleler tarafından tanınan Berna Canbeldek, Survivor 2014 & 2015 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına da katılmış ve buradaki performası ile dikkatleri üzerine çekmişti. Survivor 2014'de Sahra ile arasında çıkan kavganın ardından Berna diskalifiye olarak adadan ayrılmıştı.

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İyi derecede Almanca, Hollandaca ve İngilizce konuşan Berna Canbeldek, 2017 yılında Acun Ilıcalı tarafından hazırlanıp sunulan Boxun Yıldızları’nda ring’e çıkmıştır.

SAHRA BERNA KAVGASI DİSKALİFİYE GETİRMİŞTİ; Sahra ve Berna'nın daha önceki Survivor'da, Berna'nın Sahra'ya vurması üzerine, Berna diskalifiye olmasına neden olmuştu.



