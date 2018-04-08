Survivor fragmanı yayınlandı nefes kesecek dokunulmazlık oyunu

İlk dokunulmazlık oyununun ardından Survivor 2018 42. Bölüm fragmanı yayınlandı ve 2. Dokunulmazlık oyununu kimin kazanacağı sorusu merak edilmeye başlandı. 

Dün akşamın ilk oyununda ödül heyecanı yaşandı ve Gönüllüler takımı önde iken arka arkaya 5 sayı birden alan Ünlüler, adeta "hiçbir şey kolay olmayacak" mesajını verdi. Hilmi, Murat ve Damla'nın çabaları da fayda vermedi ve ödülü Gönüllüler kaybetti.

Ardından oynanan dokunulmazlık mücadelesinde farkı ikiye çıkaran Gönüllüler'de işler yine ters gitti ve kalan sayılarda başarılı bir oyun sergileyen Ünlüler dokunulmaz oldular. 

YENİ KURALLAR UYGULANIYOR

Survivor 2018 başladığından beri tek dokunulmazlık oynanıyordu ama takımların yenilenmesi ile kurallarda değişti. Artık Cumartesi ve Pazar birer dokunulmazlık oynanacak. Dokunulmazlıkları bir takım kazanırsa diğer takım cumartesi 2, pazar 1 olmak üzere eleme potasına 3 kişi sokacak. Eğer dokunulmazlıkları 1'er kere kazanırsa takımlar 2'şer aday çıkaracaklar.

  • Medya 08 Nisan 2018 13:52
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • cumali sen kimsin 08 Nisan 2018 14:07 anadolu çocuğum diyor gelen misafirlere yardımcı olmuyor hatta yardımcı olan anıl ı eleştiriyor anadolunun neresinde dışarıdan gelen misafirlere uzak durmak var belli ki sen hakanın robot u olmuşsun anadolu gelenekleri ile hiç alakan yok

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