Survivor 22 Nisan 2018 kim elenecek?

Survivor 2018'in 22 Nisan Pazar akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı ada konseyine çıktı. Belirlenen 3 isim olan Sahra Işık, Adem Kılıççı ve Mustafa Kemal Kurt için SMS oylaması yapıldı.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımında yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazdı ve yarışmacıların oyları sonucunda üçüncü eleme adayı Mustafa Kemal Kurt oldu. Daha önce yapılan konseyde yine Gönüllüler takımından Sahra Işık ve Adem Kılıççı diğer eleme adayları olarak çıkmıştı.

İsimlerin belirlenmesinin ardından Sahra Işık, Adem Kılıççı ve Mustafa Kemal Kurt için SMS oylaması yapıldı. Survivor 2018'de bu hafta elenecek olan isim 23 Nisan 2018 Pazartesi akşamı açıklanacak.