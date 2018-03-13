Survivor 12 Mart 2018 kim elendi?

Survivor 2018'in 12 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde en az SMS desteğini alarak elenen isim Nihat Doğan oldu.

Dokunulmazlığı kaybeden All Star takımında yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazmış ve yarışmacıların oyları sonucunda ilk eleme adayı Nihat Doğan, bireysel dokunulmazlık sahibi Turabi Çamkıran'ın kararıyla ikinci eleme adayı Damla Can ve haftanın performans birincisi Sema Aydemir'in kararıyla üçüncü eleme adayı da Murat Ceylan olmuştu.

SMS oylaması sonuçlarına göre en düşük oyu alan Nihat Doğan, Survivor 2018'de bu hafta elenen isim oldu ve Survivor'a veda etti.