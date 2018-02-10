Suriyelilerin ne kadarı geri döner? Fatih Altaylı sayı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde “3.5 milyon Suriyeli de ilanihaye burada kalmayacaklar herhalde. Ülkelerine dönecekler” deyince Suriyelilerin ne kadarı geri döneceği hesaplanmaya başlandı.

Suriyelilerin ne kadarının geri döneceği bilinmezlik konusu. Gazeteci Fatih Altaylı Erdoğan'ın bu çıkışını Habertürk gazetesindeki köşesinde değerlendirdi.

En büyük mülteci nüfusunu barındıran ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan yazar, nüfusa oranlar dünyada 4. sırada yer aldıklarının altını çizdi.

2015 yılında dünyada 65 milyon civarındaki mültecinin sadece 200 bin kadarının evine geri döndüğüne dikkat çeken Altaylı, merak edilen sorunun yanıtını ise yazısında böyle veriyor:

"2 MİLYONDAN FAZLASI TÜRKİYE'DE KALIR"

"Mültecilerin konuk oldukları ülkelerde kalma süreleri uzadıkça geri dönme oranları da geometrik biçimde düşüyor. Çünkü mültecilerin yaklaşık 100’de 51’i çocuklar ve 18 yaş altı gençlerden oluşuyor. Bunlar mülteci olarak bulundukları ülkede büyüdükleri için geri dönme ihtimalleri sıfıra yakın.

Toplamda ise geri dönenlerin oranı en iyi dönemlerde bile yüzde 20’yi geçmiyor. Yani anlayacağınız, 3.5 milyon Suriyelinin en iyi ihtimalle 2 milyondan fazlası ilanihaye Türkiye’de kalacak. İstatistikler böyle söylüyor."

Fatih Altaylı'nın yazısının tamamı