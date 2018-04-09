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Suriye'de askeri havaalanına füze saldırısı

Suriye'de askeri havaalanına füze saldırısı

Suriye'de askeri havalanı vuruldu. Suriye resmi haber ajansı SANA, ülkenin merkezindeki Tayfur askeri havaalanına füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 09-04-2018 07:42 - Güncelleme: 09-04-2018 07:42

Suriye resmi haber ajansı SANA, ülkenin merkezindeki Tayfur askeri havaalanına füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. SANA "Tayfur havaalanını birden fazla füze vurdu" ifadelerini kullandı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre saldırıda, birden fazla kişi yaralandı ya da hayatını kaybetti.

Suriye televizyonu da, Humus'taki Tayfur askeri havaalanı yakınlarında yüksek seste patlamaların duyulduğunu bildirdi.

ABD "BİZ VURMADIK" DEDİ: Başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta'daki yardım görevlileri hükümeti Cumartesi akşamı kuşatma altındaki bölgeye kimyasal silahla saldırı düzenlemekle suçladıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump "hayvan" ifadesini kullandığı Esad için "büyük bir bedel ödeyecek" demişti.

Ancak Amerikalı yetkililer saldırıyı Washington'ın gerçekleştirmediğini söylüyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü, "Şu an, Savunma Bakanlığı Suriye'de hava saldırıları gerçekleştirmiyor" dedi.

Sözcü, "Ancak durumu yakından izlemeye devam ediyoruz ve Suriye ile başka yerlerde kimyasal silah kullananlardan hesap sorulması için diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Reuters'a konuşan Amerikalı bir üst düzey yetkili de, ABD'nin Suriye hükümetine ait askeri üsse herhangi bir saldırı gerçekleştirmediğini söyledi.

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