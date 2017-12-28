Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin 28 Aralık tarihli Süper Loto çekilişinde bu hafta da 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 8. haftaya devretti. Bu haftaki çekilişle birlikte Süper Loto'da büyük ikramiye 17 milyon 806 bin liraya yükseldi.

Milli Piyango İdaresi'nin en çok oynanan oyunlarından Süper Loto'da büyük ikramiye bu hafta da 6 bilen çıkmayınca haftaya devretti. Süper Loto çekilişinde bu haftanın talihli rakamları; 7, 20, 33, 39, 40 ve 48 olarak belirlendi. Süper Loto'da büyük ikramiye bu haftayla birlikte 17.806.841,11 TL'ye yükseldi. Büyük ikramiyenin önümüzdeki hafta 20 milyon lirayı aşması bekleniyor.

sevda @zipirhayvan

süper loto yine bana çıkmadı. bu gece de fakiriz annecim.

jr@kaandyshop

süper loto yine devir alllahim sabirrrrrrr

Ender Çınar @cokasiricapulcu

bak ya şimdi konuştuk aklıma geldi süper loto çekilişi vardı unuttum oynamayı vay arakdaş ya 20 trilyon veriyodu yazık oldu be:)

AYVAZ@HalitAyvaz09

Bugün süper loto 20 milyon veriyor 1 ile 55 arasında bi sayı tutun DM den yazın ben de bi deniyim

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir. Yani Süper Loto çekilişinde devir sayısında sınırlama yoktur!

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.