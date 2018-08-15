Sümeyye Boyacı'dan altın madalya

İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin ilk madalyası Sümeyye Boyacı'dan geldi. Kadınlar S5 kategorisi 50 metre sırtüstü finalinde yarışan milli yüzücü, 45.21'lik derecesiyle birinci olarak turnuvada Türkiye adına altın madalya kazanan ilk isim oldu. Aynı mücadelede yer alan milli yüzücülerden Sevilay Öztürk dördüncü, Özge Üstün ise sekizinci sırada yarışı tamamladı.

Avrupa Şampiyonası, 19 Ağustos Pazar günü yapılacak müsabakalarla sona erecek.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN KUTLAMA MESAJI Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstünde altın madalya kazanan Sümeyye Boyacı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstünde altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Sümeyye Boyacı, bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı. Milli sporcumuz Sümeyye Boyacı'yı kutluyor, elde edilen başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sümeyye'nin gelecek organizasyonlarda da şampiyonluklar kazanarak ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektireceğine yürekten inanıyor, milli sporcumuza başarılar diliyorum."

  • Güncel 15 Ağustos 2018 10:00
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Sümeyye Boyacı'dan altın madalya videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro