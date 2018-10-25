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Süleyman Soylu: CHP milletvekili Çelebi ihanet içerisinde...

Süleyman Soylu: CHP milletvekili Çelebi ihanet içerisinde...

CHP Milletvekili eski Ergenekon sanığı Mehmet Ali Çelebi, Meclis kürsüsünden TSK ve jandarmayla ilgili ağır ithamlarda bulununca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından fena patladı...

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 11:37 - Güncelleme: 25-10-2018 12:00

ERGENEKON davasında uzun yıllar cezaevinde kalan eski Teğmen CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Meclis kürsüsünden jandarma hakkında ağır ve delilsiz suçlamalarda bulununca İçişleri Bakanı Süleyman Soyla sosyal medya hesabından çok ağır bir cevap verdi. Çelebi'yi "ihanet içinde" olmakla suçlayan Bakan Soylu, Çelebi'nin FETÖ'cüler gibi hareket ettiğini söyledi.

MECLİS KÜRSÜSÜNDEN DESTEKSİZ ATIŞ... CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, TBMM'de "Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu'nda değişiklik yapılması" önergesi hakkında yaptığı konuşmada TSK'nın içinde tarikatların cirit attığını iddia edip, "Bazı makamlarda evraklar takkesiz imzalanmıyor" iddiasında bulundu. 

ÇELEBİ İHANET İÇERİSİNDEDİR... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li vekilin bu suçlamalarına kişisel Twitter hesabı üzerinden cevap verdi. Soylu, "Kahraman Jandarmamıza Meclis kürsüsünden iftira atan, terörle mücadelemizi etkilemeye çalışan Mehmet Ali Çelebi ihanet içerisindedir. Bir dönem şanlı ordumuzda maalesef görev yapan bu fersude, benzer görevleri yapıp Milletimizi katleden şerefsiz fetöcüler gibi davranmaktadır" dedi.

ÇELEBİ NE DEMİŞTİ?.. Mehmet Ali Çelebi, Meclis kürsüsünde, “Kendinize yakın bulduğunuz tarikatlar orduda cirit atmaya başlıyor. Sonra da cuma namazını hangi cemaatin imamı kıldıracak diye Harbiye'de kavgalar çıkıyor" iddiasında bulundu. Konuşmasında Jandarma’yla ilgili iddialarda da bulunan Çelebi, “Bazı makamlarda evraklar takkesiz imzalanmıyor. Jandarma karargahında mescide gitmeyen astsubayların çeşitli bahanelerle sürgün tayinler yaşadığını biliyoruz" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • fikret boduroğlu 25 Ekim 2018 12:30 sülayman soylu.hayati yazıcının söylediğine göre melih gökçek ,iş olsun diye belediye başkanlığından istifa ettirilmemiş.yapman gereken gökçekle ilgili iddia ve tespitlerin yer aldığı,istifa ettirilmesine neden olan bilgi,belge ve raporların savcılığa ulaiştılması ve hakkında suç duyurusu yapılması lazım.bunu yapacak olan başında bulunduğun bakanlıktır.GÖREVİNİ YAP.aksi takdirde sen de sorumlu olursun.KARAR SENİN.

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KİMDİR ?
Süleyman Soylu
SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun eşinin ismi Hamdiye Soylu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan S&uu

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