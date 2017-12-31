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Süleyman Özışık'tan ABD için 'cerrah' benzetmesi

Süleyman Özışık'tan ABD için 'cerrah' benzetmesi

İnternethaber.com yazarı Süleyman Özışık, Habertürk TV'de Senem Toluay Ilgaz'ın sunumuyla ekrana gelen Habertürk Gündem programında son dönemde bölgemizde yaşanan gelişmeleri yorumladı.

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Eklenme Tarihi: 30-12-2017 22:32 - Güncelleme: 31-12-2017 00:27

Ülkemizde ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı Habertürk Gündem programına konuk olan İnternethaber.com yazarı Süleyman Özışık, son günlerde İran'da yaşanan olayların zamanlamasına dikkat çekerek bu olayların fitilini ateşleyen ülke olarak kabul edilen ABD için 'cerrah' benzetmesi yaptı ve bölgeyi istediği gibi şekillendirmek için hamlelerde bulunduğuna işaret etti.

Programın İran'da yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği bölümünde söz alan Süleyman Özışık, çıkan olayların zamanlamasının manidar olduğuna dikkat çekerek ABD'nin son dönemde yaptığı açıklamalarla birlikte adeta İran'da beklenen karmaşanın ortaya çıkarıldığına vurgu yaptı.

ABD ÇOK İYİ BİR CERRAH

ABD'nin çok iyi bir cerrah olduğunu düşündüğünü söyleyen Özışık, ABD'nin toplumun sinir uçlarını çok iyi bilip kullandığına dikkat çekti. Özışık, ''Arap Baharı örneği gibi. Ya İran'da ya Türkiye'de bir şey olacağını herkes bekliyordu. Zamanlama manidar. İran'da beklediğimiz karmaşa ortaya çıktı. ABD çok iyi bir cerrah. Toplumların sinir uçlarını çok iyi biliyor ve bunu kullanıyor.'' dedi

HEDEFTEKİ ÜLKE İRAN

İran'ın ABD'nin hedefinde olduğuna dikkat çeken Süleyman Özışık şunları söyledi; 'Hedefteki ülkenin İran olduğu aşikar. ABD kan ve göz yaşını İran'a da getireceğim diyor. Ortadoğu'da ABD'nin karşısında duran iki ülke var Türkiye ve İran. Bu iki ülke basitçe işgal edilebilecek ülkeler olmadığı için iç dinamiklerin harekete geçirilmesi lazımdı. ABD bunu yaptı. İran da atılan sloganlar tıpkı Gezi'deki gibi çok tanıdık geliyor'. dedi

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Musa 31 Aralık 2017 09:39 Batı çok iyi bir cerrah Batı çok iyi bir illüzyonist Batı çok iyi bir sihirbaz Batı kardeşi kardeşe öldürtmeyi çok iyi biliyor Allah (cc) Reis i başımızdan eksik etmesin Elbette bi Musa çıkar Asasıyla tüm sihirleri yutar

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