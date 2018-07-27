  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Süleyman Özışık yazdı Cemaatler Diyanet’e bağlanmalı mı?

Süleyman Özışık yazdı Cemaatler Diyanet’e bağlanmalı mı?

Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özşık, tarikat ve cemaatlerin Diyanet İşleri Başkanlığı'nca denetlenmesi gerektiğini söyleyen İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'a tepki gösterdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 27-07-2018 07:22 - Güncelleme: 27-07-2018 07:22

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon sonrası diğer tarikat ve cemaatlerin de soruşturulacağı iddiası gündemdeki yerini koruyor. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, "Tarikatların, cemaatlerin ve dini yapıya katkı sağlamak isteyenlerin Diyanet İşleri Başkanlığı veya başka bir kurum tarafından denetlenmesinden başka bir çare yoktur" dedi.

Yılmaz'ın tartışma yaratan önerisine Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık'tan itiraz geldi. "Cemaatler Diyanet’e bağlanmalı mı?" başlıklı bugünkü köşesinde yazar, "Tarikat ve cemaatlerin Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlanması önerisine de düşüncesine de sonuna kadar karşıyım" dedi.

Yazısında "Gerçek olan şu ki FETÖ denetlenmediği için değil, bizzat devlet tarafından desteklendiği için bu hâle geldi. Sadece FETÖ değil... Diğer bazı sözde tarikat ve cemaatler için de geçerli bu durum." ifadelerini kullanan Özışık, kendi önerisini paylaşarak yazısını tamamladı:

"17/25 Aralık sonrası FETÖ'cülerin en çok tespit edildiği ve ihraçların en çok yaşandığı kurumlardan biri de Diyanet İşleri Başkanlığı oldu. Yani şimdi cemaatlerin, denetimi sağlıklı bir şekilde yapılmayan Diyanet'e bağlanmasını konuşmak saçmalık olur.
Tarikat veya cemaatleri bir yerlere bağlamaya gerek yok!
Geçmişte yaşadıklarımız bize gösterdi ki nereden kazandığı belli olmayan, denetimi yapılmayan ve devlet tarafından desteklenen cemaatler bir süre sonra güç zehirlenmesi yaşıyor. Başkalarının yörüngesine girip İslam'dan tamamen uzaklaşıyor.
O zaman yapılacak şey çok basit...
Cemaatleri kuranların geçmişine bakarsınız. Kimdir, ilişkileri nedir incelersiniz. Kurduğu oluşumun şeffaf olmasını ve sıkı bir denetimden geçirilmesini sağlarsınız. Ehil olmamasına rağmen, devlet kademelerine girmek için çabalayan mensuplarının önünü kesersiniz.
Gerisi kendiliğinden gelir zaten...
Aksi takdirde, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın söylediği gibi cemaat ve tarikatlar Diyanet'e bağlanırsa işin vahim sonuçları olur.
Devlete ve millete hiçbir zararı olmayan, aksine kahır zamanlarında devleti ve milleti için ölüme yürüyen Ehl-i sünnet cemaat ve tarikatlar küstürülür.
Dindar insanlar incitilir.
Özetle...
Cemaat ve tarikatları Diyanet'e bağlamakla, onların kapısına kilit vurmak arasında hiçbir fark yok.
Onlara bu kötülüğü yapmaya da bizim hakkımız yok!"

Süleyman Özışık'ın yazısının tamamı

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Süleyman Özışık yazdı Cemaatler Diyanet’e bağlanmalı mı? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Süleyman Özışık
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KİMDİR?

1 Mart 1971 Iğdır doğumludur. İlk Orta ve lise eğitiminii Kars'ta tamamladı. Ekonomik koşullardan ötürü  eğitimine devam edemeyince İstanbul'a gelerek çocuk yaşta iş hayatına atıldı. Vatani görevinin ardından hayali ol

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro