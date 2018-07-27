Süleyman Özışık yazdı Cemaatler Diyanet’e bağlanmalı mı?

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon sonrası diğer tarikat ve cemaatlerin de soruşturulacağı iddiası gündemdeki yerini koruyor. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, "Tarikatların, cemaatlerin ve dini yapıya katkı sağlamak isteyenlerin Diyanet İşleri Başkanlığı veya başka bir kurum tarafından denetlenmesinden başka bir çare yoktur" dedi.

Yılmaz'ın tartışma yaratan önerisine Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık'tan itiraz geldi. "Cemaatler Diyanet’e bağlanmalı mı?" başlıklı bugünkü köşesinde yazar, "Tarikat ve cemaatlerin Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlanması önerisine de düşüncesine de sonuna kadar karşıyım" dedi.

Yazısında "Gerçek olan şu ki FETÖ denetlenmediği için değil, bizzat devlet tarafından desteklendiği için bu hâle geldi. Sadece FETÖ değil... Diğer bazı sözde tarikat ve cemaatler için de geçerli bu durum." ifadelerini kullanan Özışık, kendi önerisini paylaşarak yazısını tamamladı:

"17/25 Aralık sonrası FETÖ'cülerin en çok tespit edildiği ve ihraçların en çok yaşandığı kurumlardan biri de Diyanet İşleri Başkanlığı oldu. Yani şimdi cemaatlerin, denetimi sağlıklı bir şekilde yapılmayan Diyanet'e bağlanmasını konuşmak saçmalık olur.

Tarikat veya cemaatleri bir yerlere bağlamaya gerek yok!

Geçmişte yaşadıklarımız bize gösterdi ki nereden kazandığı belli olmayan, denetimi yapılmayan ve devlet tarafından desteklenen cemaatler bir süre sonra güç zehirlenmesi yaşıyor. Başkalarının yörüngesine girip İslam'dan tamamen uzaklaşıyor.

O zaman yapılacak şey çok basit...

Cemaatleri kuranların geçmişine bakarsınız. Kimdir, ilişkileri nedir incelersiniz. Kurduğu oluşumun şeffaf olmasını ve sıkı bir denetimden geçirilmesini sağlarsınız. Ehil olmamasına rağmen, devlet kademelerine girmek için çabalayan mensuplarının önünü kesersiniz.

Gerisi kendiliğinden gelir zaten...

Aksi takdirde, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın söylediği gibi cemaat ve tarikatlar Diyanet'e bağlanırsa işin vahim sonuçları olur.

Devlete ve millete hiçbir zararı olmayan, aksine kahır zamanlarında devleti ve milleti için ölüme yürüyen Ehl-i sünnet cemaat ve tarikatlar küstürülür.

Dindar insanlar incitilir.

Özetle...

Cemaat ve tarikatları Diyanet'e bağlamakla, onların kapısına kilit vurmak arasında hiçbir fark yok.

Onlara bu kötülüğü yapmaya da bizim hakkımız yok!"

Süleyman Özışık'ın yazısının tamamı