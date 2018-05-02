S&P'tan Türkiye ekonomisi için şok karar!

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu enflasyon görünümünde bozulma, TL'deki değer kaybı ve ülkenin bozulan dış pozisyonunu gerekçe göstererek bir kademe düşürürken, görünümü negatiften durağana çevirdi.

Türkiye'nin kredi notu böylece yatırım yapılabilir düzeyin üç kademe altında bulunan BB-'ye inmiş oldu.

S&P tarafından dün gece yayımlanan derecelendirme raporunda, "Not indirimi bozulan enflasyon görünümü ve merkez bankasının son geç likidite penceresi faiz artırımına rağmen kurdaki uzun vadeli değer kaybı ve oynaklık hakkındaki endişemizden kaynaklanmaktadır. Ayrıca bozulan dış pozisyon ve yurtdışından borçlu özel sektörde artan sıkıntılar hakkındaki endişemizi yansıtmaktadır" denildi.

Raporda kredi notunun daha da düşürülmesine yol açabilecek unsurlar arasında dış finansman koşulları ve döviz kurunda daha fazla bozulma, özel sektörde kırılganlıkların artması ve hükümetin ekonomiyi desteklemek için kullandığı maliye politikası araçlarının mali pozisyonda daha fazla bozulmaya yol açması sayıldı.

Merkez bankasının enflasyonu yüzde 5 hedefine indirmesi, ülkenin dış pozisyonunun güçlenmesi ve cari açığın azalması halinde ise kredi notunun yükseltilebileceği raporda belirtildi.

S&P son olarak Şubat ayında kredi notu derecelendirmesi yayımlamış, notu teyit etmiş görünümü ise negatifte tutmuştu.