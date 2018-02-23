Soylu talimat verdi polislerin mesaileri değişti

Emniyet personelinin çalışma saatleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 12/24 olarak yeniden düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine emniyet hizmetleri sınıfı personelinin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. Yeni çalışma saatlerine ilişkin Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok imzalı talimat yazısı merkez ve taşra teşkilatlarına gönderildi.
Buna göre, olağanüstü durumlar, zorunlu ve istisnai haller dışında 12/12 sisteminde çalışan tüm personel, 26 Şubat'tan itibaren 12/24 sistemine göre çalıştırılacak.
Düzenleme, nöbet usulü ile çalışması gereken personelin, moral, motivasyon ve verimliliğinin artırılması amacını taşıyor.
Polisler, Fetullahçı Terör Örgütünün hain darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016'dan bu yana 12/12 sisteminde çalışıyordu.
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Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan Süleyman Soylu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi.DEVAMI »
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