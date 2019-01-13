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Sosyal medyayı sallayan görüntü: Gerçek ortaya çıktı!

Sosyal medyayı sallayan görüntü: Gerçek ortaya çıktı!

ORDU'nun Ünye ilçesinde meydana gelen ve bir kadının bıçaklandığı şeklinde sosyal medyada hızla yayılan ve ulusal bir kanalda da habere konu olan olayı gerçekleştiren 5 şahıs hakkında 'suç uydurmak' eyleminden adli işlem başlatıldı.

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Eklenme Tarihi: 13-01-2019 18:47 - Güncelleme: 13-01-2019 18:47

ORDU'nun Ünye ilçesinde yaşandığı öne sürülen, sokakta bir kişinin tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak kaçtığı anlara ait, sosyal medyada yayınlanan görüntülerin kurgu olduğu belirtildi.

İlçeye bağlı Liseler Mahallesi Sanat Sokağında, akşam saatlerinde bir kişinin, yanındaki kadını bıçaklayarak kaçtığına dair, bölgede bulunan bir otomobilden cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Hızla yayılan görüntüler üzerine Ünye Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polisler, kentte son bir ay içerisinde bıçaklanma vakasına ilişkin emniyete herhangi bir ihbarın yapılmadığını, hastane ve sağlık kuruluşlarına da herhangi bir başvurunun olmadığını belirledi. Videonun kimler tarafından çekildiği ve görüntülerin tespit edilmesi için emniyete bağlı siber ekiplerince de soruşturma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde ekipler, kimliklerini saptadığı kişilere ulaşarak, bahse konu sosyal medyada yayınlanan görüntülerin kurgu olduğunu tespit etti. Olayla ilgili gözaltına alınan S.V. (27), O.B. (27), A.T. (19), O.K. (30) ve A.Ü. (26) adlı kadın hakkında 'suç uydurmak' eyleminden işlem yapıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ordu Valiliği de sosyal medyada hızla yayılan görüntülere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Görüntülerin kurgu olduğunun anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Ünye ilçesinde meydana geldiği belirtilen bir bayan şahsın, bir erkek şahıs tarafından darp edilerek bıçaklandığına dair görüntülerin yayınlanması üzerine yapılan araştırmalarda; belirtilen gün ve öncesi dahil olmak üzere Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne intikal eden böyle bir olayın olmadığı, ilçe ve çevre hastanelerde habere konu olan bir vaka intikal etmediği anlaşılmıştır. Habere konu olay yeri tespit edilmiş ve yapılan araştırmalarda böyle bir olayın olduğuna dair herhangi bir maddi bulguya rastlanılmaması üzerine; görüntülerin detaylı incelenmesinde bu olayın kurgu olduğu anlaşılmıştır."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 13 Ocak 2019 19:04 Ciddi bir Ruhsal ve ekonomik kriz içindeyiz!..... Komşularla ilişkimize baktığımızda aynı zamanda siyasi kriz içindeyiz. Tüm bu krizlerden çıkış nasıl olacak?

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