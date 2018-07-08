Son KHK Rütbesi sökülenler isimler Emniyet Genel Müdürlüğü tam liste Temmuz 2018

Jandarmadan ihraç edilen, rütbesi sökülenler kim oldu, 71.KHK listesine göre rutbeleri sökülenler Jandarmadan kim oldu işte son 8 Temmuz KHK'sı tam isim listesi...

Kurumlarından emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılanlardan, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 324, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bin 167 ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 35 kişinin rütbesi alındı.

Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak. Bunların silah ruhsatları, emeklilik kimlikleri, pilot lisansları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pasaportları iptal edilecek.

Bu kişiler kamu görevine yeniden kabul edilmeyecek, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemeyecek. Ayrıca bunlar uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamayacak, bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak.

Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak. Bunların silah ruhsatları, emeklilik kimlikleri, pilot lisansları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pasaportları iptal edilecek.

701 sayılı KHK ile rütbesi sökülenler! İşte tam liste