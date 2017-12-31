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Son kez için! Yarından itibaren artık yasak

Son kez için! Yarından itibaren artık yasak

Enerji içecekleri, yarından itibaren spor tesislerinde, okul kantinlerinde ve hastanelerde satılamayacak, buralarda ürünlerin reklamı yasak olacak.

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Eklenme Tarihi: 31-12-2017 17:45 - Güncelleme: 31-12-2017 17:45

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgilere göre 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak Türk Gıda Kodeksi  Enerji İçecekleri Tebliği, bu ürünlerin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve  pazarlanmasını sağlamak amacıyla hazırlandı.

Enerji içeceklerinin özelliklerini  de belirleyen tebliğ, sporcu içeceklerini kapsamıyor.

Tebliğle ürünün alkolle tüketiminin önüne geçmek için etiketlerinde en  az 3 milimetre puntoyla "Alkolle karıştırılarak veya beraber tüketilmemelidir"  ifadesinin bulunması zorunlu hale getirildi.

Bu içecekler, toplu tüketim yerlerinde ambalaj bütünlüğü korunarak  tüketiciye arz edilebilecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 31 Aralık 2017 19:28 Bu enerji içecekleri dedikleri içeceklerinin çoğu kanser yapıcı maddeler içeriyor ve Batı tarafından bize sanki enerji veriyormuş gibi yutturuluyor. Bunların sadece okul, hastane değil, her yerde yasaklanması gerekir.

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