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Son gün Perşembe binlerce kişi istifa edecek!

Son gün Perşembe binlerce kişi istifa edecek!

Türkiye 24 Haziran seçimlerine hazırlanıyor. Siyasi partiler seçim için hummalı bir çalışmaya girdi. 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlileri ise perşembe günü saat 17.00’ye kadar işlerinden istifa edecek. Binlerce kişinin istifa etmesi bekleniyor.

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 11:40 - Güncelleme: 24-04-2018 11:40

24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlileri ve bürokratların gözü kulağı istifa için son gün olan Perşembe saat 17.00’ye kadar parti genel merkezlerinden gelecek işarette olacak. Bu saate kadar olumlu bir işaret alamayan bürokratların istifa etmekten vazgeçeceği belirtiliyor.

4 Haziran seçimlerinde daha önceki seçimlerde olduğu gibi en çok istifanın AK Parti milletvekilliği aday adaylığı için olması beklenirken, önceki gibi çok sayıda istifa ise beklenmiyor.

Bunda, hem takvimin sıkışık olmasının hem de aday adayı olmayı düşünenlerin güçlü bir referans bularak adaylığını garantilememesi durumunda istifayı göze alamayacak olmasının etkili olduğu belirtiliyor. Ayrıca, bazı bürokratların yeni yapılanmayı bekleyip bakan olma yarışına girmeyi isteyebileceği de konuşuluyor.

7 HAZİRAN’DA 500’DEN FAZLA İSTİFA OLMUŞTU

Seçimde 2. tura tek aday kalırsa ne olacak?

7 Haziran seçimlerinde AK Parti’den milletvekili olmak isteyenlerin sayısı 6 bin 223 kişi olurken bunların 500’ten fazlasını bürokratlar oluşturmuştu. AK Parti’den 3 bin 656 aday adayının olduğu 1 Kasım seçimlerinde ise hem sıkışık takvim hem de partilerin 7 hazirandaki aday listeleri üzerinde yoğun değişiklik yapmayacağı beklentisiyle bürokratlar sandık yarışına mesafeli durmuştu. Bu seçimde de bürokratların en çok AK Parti’ye teveccüh göstermesi bekleniyor.

ÖZLÜK HAKLARINDAN YARARLANAMAYACAKLAR

İstifa edenler, görevlerinden ayrı kaldıkları sürece memuriyete ilişkin özlük haklarından yararlanamayacak. Bu süreler emeklilik bakımından değerlendirilmeyecek. Aday olamayıp döndüklerinde, bu süreyle ilgili hiçbir ödeme yapılmayacak. Aday olamayanlar veya seçilemeyenler, YSK kesin sonuçları açıklamadan, listeler kesinleşir kesinleşmez kurumlarına müracaat ederek atanmalarını isteyebilecek.

ONLAR DÖNEMEYECEK

İstifa eden yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler ve savcılar, subay ve astsubayların görevlerine geri dönüş hakkı bulunmuyor.

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