Son depremler korkuttu Diyarbakır sallandı şiddeti kaç?

Son depremler korkuttu Diyarbakır 4.1 ile sallandı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.04'te merkez üssü Diyarbakır'ın Kulp ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, yerin 12,48 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

2018.03.24 18:04:050 - 5.0 (Derinlik) -.- 4.1 (Büyüklüğü) DAGCILAR-SILVAN (DIYARBAKIR)

2018.03.24 14:11:36 - 5.4 (Derinlik) -.- 2.7 (Büyüklüğü) -.- YESILKOY-KOYCEGIZ (MUGLA)

2018.03.24 13:39:20 - 0.0 (Derinlik) -.- 1.1 (Büyüklüğü) -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN)

2018.03.24 12:39:52 - 0.0 (Derinlik) -.- 1.0 (Büyüklüğü)-.- IHSANIYE-EYUP (ISTANBUL)

2018.03.24 12:15:17 - 0.0 (Derinlik) -.- 0.7 (Büyüklüğü)-.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)

2018.03.24 11:53:48 - 0.0 (Derinlik) -.- 1.1 (Büyüklüğü)-.- BOYALIK-ARNAVUTKOY (ISTANBUL)

2018.03.24 11:12:13 - 0.0 (Derinlik) -.- 1.9 (Büyüklüğü)-.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)