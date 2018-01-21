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Son dakika: ABD askerleri ve ÖSO Münbiç’te çatıştı

Son dakika: ABD askerleri ve ÖSO Münbiç’te çatıştı

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) grupları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) desteğinde dün üç cephede terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye yönelik saldırı başlattı. Afrin bölgesine girmeye çalışan ÖSO ABD askerleri ile çatıştı.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2018 10:23 - Güncelleme: 21-01-2018 10:41

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) grupları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) desteğinde dün üç cephede terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye yönelik saldırı başlattı. Afrin bölgesine girmeye çalışan ÖSO ABD askerleri ile çatıştı.

Münbiç’te de YPG hedeflerine yönelik kısa süre önce ÖSO güçleri tarafından Cerablus ve El Bab bölgesinden başlatılan operasyona karşılık verilmesi üzerine bölgede yer yer çatışmalar yaşınıyor.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi karşısında yer alan Tel Abyad’a olası bir TSK operasyonuna karşı, ABD, bölgeye ana omurgasını YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (SDG) güçleri kaydırmaya başladı.

RUS ASKERLERİ HÂLÂ BÖLGEDE: Rusya’nın askeri gözlemcilerini bölgeden çıkardığına yönelik iddia ise dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından yalanlandı. Rus askerleri de bölgeden ayrılmadıklarına yönelik açıklama yaparak görüntü verdi. TSK ve ÖSO gruplarının top atışları menzilinde görev yapan Rus askerleri, dünden itibaren Afrin ve Şehba bölgesinde yer alan Kefer Cenne Tel Rifat bölgesi ve Mınnak hava üssüne geri döndü.

HALEP’E KAÇIŞLAR BAŞLADI: Zeytin Dalı Harekâtının ardından güvenlik birimlerine gelen ilik bilgilere göre; hava saldırılarıyla PKK/PYD/YPG terör örgütünün elinden kurtulan Türkiye’ye destek veren binlerce sivil Afrin’den Halep’e kaçmaya başladı. Ancak, rejim güçleri ile YPG anlaşarak Halep girişini kapadı. Terör örgütü YPG, sivil halkı silah zoruyla TSK’nın hedef alabileceği noktalara götürüp, orada kalmalarını sağlıyor. Terör örgütü böylece TSK’nın operasyonu sonucu yüzlerce sivilin öldüğü propagandasını yapmayı hedefliyor.

 

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Osman 21 Ocak 2018 11:51 Ismet bey ve diyer arkadaş siz bir insanı severseniz yanlişinı görmek istemessiniz onu tanrı olarak gorürsunuz aramizdaki fark budur.ayrica suriye olayı nato olayı deyildir vahhabi arapalarinin ve yandaslarinin abd ve israilden aldikları talimatı uyguladilar ve bizim hukumet dahildi yani bop anlamak istemiyorsunuz çunku siz sadece bir yere bakar dururusunuz ne sağa ne sola ne aşagı ne yukarı sadece tek yere. size yazik olmuş bu dunyaya boş gelip boş gidiyorsunuz

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