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Sokak ortasına park ettiği otomobilde intihar etti

Sokak ortasına park ettiği otomobilde intihar etti

GAZİANTEP'te Mehmet A. (24), sokak ortasına park ettiği otomobilde başına tabanca ile ateş ederek yaşamına son verdi.

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 14:22 - Güncelleme: 23-10-2018 14:22

Olay, öğle saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet A., kullandığı 27 AAJ 482 plakalı otomobili sokak ortasına durdurdu. Bir süre cep telefonuyla konuşan Mehmet A., ardından yanındaki tabancayla başına ateş etti.

Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Mehmet A.'yı, Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Mehmet A., acil serviste doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Otomobil, olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından otoparka çekildi. Polis ekipleri, Mehmet A.'nın intihar nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Oku-Anla-Anlat 23 Ekim 2018 14:41 Millet çıldırdı.Benden duymuş olmayın.İnsanlar yakında toplu intiharlara başlayacak.İnsan gibi yaşam sunamazsak bunlar gerçekleşecek.Tüm yetkili,idareci ve yöneticilerin gözü aydın oldun.

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