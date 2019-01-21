Sokağın ortasında telefonunu çaldı peşinden koşunca bıçakladı

Olay, Dolapdere Yenişehir Mahallesi Direkçibaşı Sokak'ta dün saat 17.30'da  gerçekleşti. İddialara göre,  Ahmed Omar adlı Suriyeli, telefonda konuşarak yürüyordu. Yanına yaklaşan bir kişi, elinden cep telefonunu kaparak kaçtı.

Ahmed Omar, telefonunu geri almak için peşinden koştu. Şüpheli kişiyi bir binanın önünde yakaladı. Telefonunu geri  almaya çalıştı ancak boğuşma sırasında bu kişi tarafından sol bacağından bıçaklandı. 

Olayı gören sokak sakinlerinin, üzerine doğru geldiğini gören şüpheli, yere düştü ve başını yere vurarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler geldi. Yerde yatan Suriyeli olay yerine gelen ilk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir süre yaralı halde sokakta yatan, cep telefonunun çalındığını söyleyen Ahmed Omar da, bir başka ambulansla hastaneye kaldırıldı.

  • Güncel 21 Ocak 2019 12:00
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