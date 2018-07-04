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Şok cinayet! Huzurevine gitmemek için oğlunu öldürdü

Şok cinayet! Huzurevine gitmemek için oğlunu öldürdü

ABD'nin Arizona eyaletinde 92 yaşındaki Anna Mae Blessing adlı kadın, kendisini huzurevine göndermek isteyen 72 yaşındaki oğlunu öldürdü. Cinayetten yargılanacağı açıklanan kadın için 500 bin dolar kefalet ücreti kondu.

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Eklenme Tarihi: 04-07-2018 10:38 - Güncelleme: 04-07-2018 10:43

Fountain Hills kasabası polis yetkililerine göre Pazartesi sabahı meydana gelen olaydan sonra yakalanan Anna Mae Blessing, oğlu ve oğlunun partneriyle birlikte yaşadığı evden götürülürken "Sen benim canımı aldın, ben de seninkini" diye bağırdı. BBC'de yer alan habere göre Cinayetten yargılanacağı açıklanan kadın, polise kendisini de öldürmeyi planladığını söyledi.

'TABANCALARINI SABAHLIĞININ CEPLERİNE SAKLADI'
Polis kayıtlarına göre, Blessing sabahlığının ceplerine 1970'lerden kalma iki tabancayı saklayarak oğlu ve partnerinin yatak odasına girdi.

Oğlunu boynundan ve çenesinden vuran kadın daha sonra silahını oğlunun 57 yaşındaki partnerine çevirdi. Kavga sırasında silahını düşüren kadın bu kez diğer silahını çekti ama başarılı olamadı.Oğlunun partneri evden kaçarak polise haber verdi.

Polisin evindeki koltukta otururken bulduğu Blessing, "yaptıkları için uyutulmayı" hak ettiğini söyledi.

Birinci derece cinayetin yanı sıra adam kaçırmadan da yargılanacağı belirtilen Blessing için 500 bin dolar kefalet ücreti kondu.
 

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