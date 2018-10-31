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Soğandan kötü haber! Tam 10 kat artacak

Soğandan kötü haber! Tam 10 kat artacak

Yaz aylarında kilosu 7-8 liraya kadar çıkan kuru soğanla ilgili gündem oluşturacak bir açıklama geldi. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, soğan fiyatlarının kış mevsiminde iç açıcı olmayacağını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 12:57 - Güncelleme: 31-10-2018 12:57

ANTALYA Ticaret Borsası, ekim ayı olağan meclis toplantısında konuşan Başkan Ali Çandır, tarımdaki fiyatları değerlendirdi ve  tüketiciye kötü bir haber verdi. Soğanda rekoltenin düşük olması nedeniyle ağustos ve eylül aylarında üreticiden 1,1- 1,2 TL'den alım yapıldığını belirten Çandır, soğanın büyük kısmının çürümesi nedeniyle fiyatlarının artacağını söyledi. 

10 KAT ARTACAK
Fiyatların 10 katı zamlanacağını öngördüklerini belirten Çandır, “Soğanda çürüme ve kararma sonrası ülkemiz genelinde yüzde 80 civarında ürün kaybı yaşandığını tahmin ediyoruz. Bu nedenle ocak ayının sonu ve şubat ayında ortasında 8-10 TL'ye soğan yersek tüketici şaşırmamalı. Önümüzdeki günlerde örtü altı üretimin başlamasıyla domates fiyatlarında biraz düşüş bekliyoruz" diye konuştu

TOPRAKLARIMIZ YOK OLUYOR
Çandır, Antalya'nın 18 yılda her yıl ortalama 2 bin futbol sahası büyüklüğündeki tarım arazisini kaybettiğini söyledi. Geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanan bir koruma kararıyla ilgili bilgi veren Çandır, “İlimizde bulunan Bozova, Demre, Kınık, Kumluca, Manavgat, Serik, Söğüt ve Zümrütova olmak üzere 8 ovamız 'Büyük ova koruma alanı' ilan edildi. Kentimiz ekonomisinde yüzde 18 paya sahip olan ve tüm kırsala nüfuz eden, ülkemiz ortalamasının 7 kat üzerinde bir değerle 10 milyar TL düzeyinde ekonomik bir değer yaratan kentimiz, tarım topraklarının daha fazla korunmasını talep ediyoruz" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • kerim 31 Ekim 2018 13:29 Devletin, Hükümetin, bu adamı alıp kazığa oturtması boynunun borcudur.

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