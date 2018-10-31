Soğandan kötü haber! Tam 10 kat artacak

ANTALYA Ticaret Borsası, ekim ayı olağan meclis toplantısında konuşan Başkan Ali Çandır, tarımdaki fiyatları değerlendirdi ve tüketiciye kötü bir haber verdi. Soğanda rekoltenin düşük olması nedeniyle ağustos ve eylül aylarında üreticiden 1,1- 1,2 TL'den alım yapıldığını belirten Çandır, soğanın büyük kısmının çürümesi nedeniyle fiyatlarının artacağını söyledi.

10 KAT ARTACAK

Fiyatların 10 katı zamlanacağını öngördüklerini belirten Çandır, “Soğanda çürüme ve kararma sonrası ülkemiz genelinde yüzde 80 civarında ürün kaybı yaşandığını tahmin ediyoruz. Bu nedenle ocak ayının sonu ve şubat ayında ortasında 8-10 TL'ye soğan yersek tüketici şaşırmamalı. Önümüzdeki günlerde örtü altı üretimin başlamasıyla domates fiyatlarında biraz düşüş bekliyoruz" diye konuştu

TOPRAKLARIMIZ YOK OLUYOR

Çandır, Antalya'nın 18 yılda her yıl ortalama 2 bin futbol sahası büyüklüğündeki tarım arazisini kaybettiğini söyledi. Geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanan bir koruma kararıyla ilgili bilgi veren Çandır, “İlimizde bulunan Bozova, Demre, Kınık, Kumluca, Manavgat, Serik, Söğüt ve Zümrütova olmak üzere 8 ovamız 'Büyük ova koruma alanı' ilan edildi. Kentimiz ekonomisinde yüzde 18 paya sahip olan ve tüm kırsala nüfuz eden, ülkemiz ortalamasının 7 kat üzerinde bir değerle 10 milyar TL düzeyinde ekonomik bir değer yaratan kentimiz, tarım topraklarının daha fazla korunmasını talep ediyoruz" dedi.

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