Şoförün hakaret ettiği ettiği şehit annesi konuştu

ADANA'da ücretsiz ulaşım kartı olmasına rağmen otobüs şoförü tarafından para istenip, saygısızlığa uğrayan şehit annesinin görüntüleri kamuoyunu derinden yaraladı. Olayın ardından yetkililer, şehit annesinin kim olduğunu belirlemek için çalışma yaptı.

ŞEHİT EDİLEN SİLAHSIZ 33 ASKERDEN BİRİ: Şehit Aileleri Derneklerinin de katkısıyla kısa sürede o şehit annesinin, Bingöl- Elazığ karayolunda 24 Mayıs 1993 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen silahsız 33 askerden biri olan Mehmet Tura'nın annesi Zübeyde Tura olduğu belirlendi.

HEP AZARLANIYORUZ: Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Tura, başından geçen olayı tekrar anlatarak, "Şehit annesine 2.5 lira için bunu yaptılar. Sürekli bu olayla karşılıyorum, hep azarlanıyoruz. Olaydan sonra tansiyonum çıktı, fenalaştım. Bana sahip çıkan tüm herkese teşekkür ediyorum" dedi.

ŞEHİT ANNESİNİN ELİNİ ÖPÜP HALK ADINA ÖZÜR DİLEDİ: Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, şehit annesinin elini öpüp, halk adına özür diledi. Sözlü, kentte özel halk otobüsü şoförünün hakaret ettiği öne sürülen şehit annesi Zübeyde Tura'yı makamında ağırladı.

Sözlü, Bingöl'de 1993'te vatani görevini yaparken PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mehmet Tura'nın annesi Zübeyde Tura, eşi Ahmet Tura ve torunu Melike'yi makamında kabul etti. Sözlü, yaptığı konuşmada, dün akşam televizyon ekranlarına yansıyan bir görüntünün hem Adana'yı hem ülkeyi derinden üzdüğünü kaydetti.

ŞEHRİ DERİNDEN YARALADI: Olayın yaşanmasının ardından gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Sözlü, şöyle devam etti:

"Özel bir halk otobüsü şoförünün şehit annesine karşı takınmış olduğu saygısız üslup şehri derinden yaraladı. Öncelikle şehidimizin annesinden, ailesinden özür diliyorum. Adanamız bu konuda hassastır. Adana şehitler diyarıdır. Adana, şehitlere ve onların ailelerine karşı duyarlılığın en yüksekte olduğu bir şehirdir ama elbette bazen oluyor ama bu Adana'yı yansıtmamaktadır. Olayın olduğu 4 Şubat günü belediyemiz gerekli tedbirleri almıştır, basına yansıdığı için yeni duyulmuştur. Adana, Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında olmuş, milli mücadeleye en büyük desteği vermiştir. Adana terörle mücadelede devletinin yanında olmuş, vatana evlatlarını şehit vermiştir ve son olarak Suriye'de yürütülen sınır ötesi operasyonda en fazla şehidi Adana vermiştir. Şehitlere karşı saygı, hürmet ve hassasiyet noktasında Adanamız şuurludur."

Adana'da milli şuur ve bilincin ayakta olduğunu dile getiren Sözlü, kentin şehidine ve onların acısını en derin şekilde hisseden ailelerine, yakınlarına karşı da sorumluluğunun farkında olduğunu söyledi.

Sözlü, yaşanan olay nedeniyle Adana'daki toplu ulaşım esnafının da üzüntü içerisinde olduğunu, onların da bu olayı en şiddetli şekilde kınadığını kaydetti. Adana halkı adına şehidin annesinden, ailesinden ve tüm şehit yakınlarından özür dileyen Sözlü, Zübeyde Tura'nın elini öptü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI: Öte yandan gözaltına alınan şoför Eren Güngör hakkında, “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin Yayın Organlarını Alenen Aşağılama’ suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanununun 301’inci maddesi ile ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından soruşturma başlatıldı. Ayrıca Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’na yazı yazılarak olayın gerçekleştiği 01 J 0365 plakalı özel halk otobüsünün ‘çalışma izin belgesi’ ile şoför Eren Güngör’ün ‘şoför uygunluk belgesi’nin iptal edilmesi istendi.

ÖDEME YAPILMIŞ: Adana Aile ve Sosyal Politikal İl Müdürlüğü'nün de şehit annesinin azarlandığı halk otobüsüne 2017 yılında şehit ve gaziler ile yakınlarının kullanımı için 3 bin 750 lira ödeme yaptığı ortaya çıktı. Kentte tüm gazi ve şehitlerin yakınları için halk otobüslerini 2017'de toplam 4 milyon 149 bin lira ödeme yaptığı belirlendi.