Skandalların profesörü organ bekleyen hastalara 'dangalak' dedi

Halk TV'de yayınlanan Gürkan Hacır'ın sunduğu 'Şimdiki Zaman' adlı programına konuk olan Prof. Dr. Celal Şengör, organ bağışına karşı olduğunu söyledi.



Kendisine organlarını bağışlayıp, bağışlamayacağını sorduklarını anlatan Şengör, "Taraftar değilim. Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok ama araştırma yapacaklarsa istedikleri gibi kullansınlar. Araştırma çok mühim. Ben duyuyorum osteoloji dersi için iskelet bulamıyorlar" diye konuştu.

Celal Şengör'ün organ bekleyen milyonlarca hastaya yönelik skandal açıklaması ilk değil. Şengör daha öncede 12 Eylül darbesinde işkenceye maruz kalan, dışkı yedirilerek eziyet edilen onlarca kişi için de 'Dışkı yemek işkence değil' demişti.