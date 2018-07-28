  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Skandal! Türk gencin başına çuval geçirdiler

Skandal! Türk gencin başına çuval geçirdiler

Alman polisinden büyük skandal! Almanya'da babası Türk, annesi Alman vatandaşı olan Umut D. adlı genç, skandal bir uygulamaya maruz kaldı. Hiç görmediği babasının imzası olmadığı için Alman vatandaşlığı alamayan Umut D., işlediği çeşitli suçların ardından başına çuval geçirilip sınır dışı edilmek istendi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 28-07-2018 16:14 - Güncelleme: 28-07-2018 16:14

Almanya’nın Berlin şehrinde yaşayan 25 yaşındaki Umut D. 2011, 2012 ve 2013 yıllarında çeşitli kavga ve yaralama suçlarına karıştı. O dönem hafif cezalar alan Umut D., aradan yıllar geçtikten sonra Berlin Yabancılar Dairesi tarafından sınır dışı edilmek istendi.

KAFASINA SİLAH DAYADILAR

Bunun üzerine polis pazartesi sabahı, Türk vatandaşı olan gencin Köpenick semtindeki evini bastı. Kapıyı kırarak içeri giren polisler, annesinin kafasına silah dayarken, Umut D.’yi de yere yatırdı.

TÜRKÜRMESİN DİYE BAŞINA ÇUVAL GEÇİRDİLER

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, üzerini giyinmesine bilen izin vermeyen polisler, “Zaten gideceğin ülke sıcak” diyerek Umut D.’nin ellerini ve ayaklarını kelepçeleyip başına tükürmemesi için çuval geçirdi.

Çuvalla birlikte iyice aşağılanan Umut D., Berlin Tegel Havalimanı'na getirilerek sınır dışı için bindirileceği uçağı beklemek üzere havalimanı polisine teslim edildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Skandal! Türk gencin başına çuval geçirdiler haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 28 Temmuz 2018 17:23 Türk askerinin başına çuval geçirdiklerinse neredeydiniz havuuuuuuuuuuuz

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro