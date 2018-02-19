Siyer sınavı sonuçlar ne zaman 2018 ödülleri neler?

Siyer sınavı 2018 soru cevapları nasıldı, siyer sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, siyer sınavı soruları nasıldı kolay mı zor mu? Bugün 75 ile 300 bin kişinin katıldığı Peygamber efendimizin hayatını ve davranışlarının öğrenilmesi içi yapılan siyer sınavı A, B,C,D,E kitapçığı soru ve cevapları nasıldı, sorular zor muydu? Siyer sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Merak edilen detaylar haberimizde.

Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından ilk kez 2010 yılında düzenlenen, "O'nu oku, O'nu yaşa" sloganlı Siyer Sınavı'na ilgi ve katılım her sene artıyor. Adaylar 27 Kasım ve 27 Ocak tarihleri arasında başvurularını tamamladılar. Sınav 2018 yılında 18 Şubat tarihinde saat 11.00’da başladı.

Türkiye genelinde 75 ilde bugün gerçekleştirilen sınava 300 bini aşkın rekor katılım olurken, ilkokul öğrencisinden dede ve ninelere, Batmanlı'sından İstanbullu'suna toplumun her kesimi Peygamber sevgisi etrafında bir araya geldi. Kurumun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada sonuçların Mart ayında açıklanacağı duyuruldu.

Yarışmanın amacı, "Toplumun her kesimini Peygamber Efendimiz(sav)’in mesajları ile buluşturarak, örnek hayatının öğrenilmesi ve öğrenilenlerin hayatımızda tatbikini sağlamak ve Allah’ın rızasını kazanmak, toplumda okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde; okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine vesile olmak" şeklinde tanımlanmıştır.

SİYER SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR: Adaylar 27 Kasım ve 27 Ocak tarihleri arasında başvurularını tamamladılar. Sınav 2018 yılında 18 Şubat tarihinde saat 11.00’da başladı. Kurumun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada sonuçların Mart ayında açıklanacağı duyuruldu.

YARIŞMANIN ÖDÜLLLERİ NEDİR: Tüm ödüller genel olarak aşağıdaki gibi dağıtılacaktır. Ayrıca il/ilçe bazında herhangi bir ödül verilmeyecek olup, umre ödülü kazananlar dağıtılan diğer ödüllerden yararlanamayacaktır.