Sivas'ta dehşet! Sevdiği kız için 5 kişiyi öldürdü

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de 5 kişi, tüfekle vurularak öldürüldü. Gittiği evde aynı aileden 3 kişiyi, bir bakkal dükkanında ise iş yeri sahibi ile oğlunu öldürdükten sonra kaçan saldırgan, Kahramanmaraş'ta yakalandı. 5 kişiyi vahşice katleden caninin sözleri pes dedirtti: “Sevdiğim için yaptım. Çok seviyorum. Benim kıymetimi bilmeseler de ben seviyorum. 30 sene yatar çıkar gene severim. İster beklesin ister beklemesin. Ben seviyorum”

Fırat Yurdakul aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Tarık Esen'in (50) babası İbrahim Esen'in ilçeye bağlı Ortaköy'deki evine gitti.

Fırat Yurdakul, yanında getirdiği av tüfeğiyle Tarık Esen'e ve babası İbrahim ile annesi Cennet Esen'e ateş etti.

Köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri, Tarık, İbrahim ve Cennet Esen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Cesetler, savcının incelemesinin ardından Şarkışla Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Fırat Yurdakul. saldırının ardından evden uzaklaşarak köydeki bir bakkal dükkanına yöneldi.

BAKKAL SAHİBİ İLE OĞLUNU DA ÖLDÜRDÜ

Fırat Yurdakul'un 3 kişiyi ölürdükten sonra aynı köydeki bakkala giderek para, içki ve aracını istediği belirtildi. İsteklerini reddeden bakkal Celal ve oğlu Taylan Koral'ı da aynı silahla öldüren saldırganın, daha sonra Celal Koral'a ait otomobili gasbederek kaçıp Kahramanmaraş'a gittiği ifade edildi.

GASBETTİĞİ OTOMOBİLLE GELDİĞİ KAHRAMANMARAŞ'TA YAKALANDI

İşlediği cinayetlerin ardından kaçan Fırat Yurdakul'un kullandığı 58 SC 782 plakalı otomobilin, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi sınırlarına girdiği tespit edildi. Bunun üzerine Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin giriş ve çıkışlarını kapattı.

Fırat Yurdakul kullandığı araçla uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Doğu Çevre Yolu'nda kovalamaca sonucu polis tarafından otomobil durdurularak Fırat Yurdakul gözaltına alındı. Araçta, saldırganın cinayet olaylarında kullandığı av tüfeği de ele geçirildi.

Fırat Yurdakul, Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de sevdiği kızın babası Tarık, dedesi İbrahim ve babaannesi Cennet Esen'i tartışma sırasında otomatik av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra aynı köydeki bakkala giderek para, içki ve aracını istediği belirtildi. İsteklerini reddeden bakkal Celal ve oğlu Taylan Koral'ı da aynı silahla öldüren saldırganın, daha sonra Celal Koral'a ait otomobili gasbederek kaçıp Kahramanmaraş'a gittiği ifade edildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Fırat Yurdakul'un emniyetteki işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edilerek Sivas'a getirileceği öğrenildi.

KÖY MUHTARININ AÇIKLAMASI

Ortaköy Muhtarı Nazım Sayılgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşananları vahşet olarak nitelendirdi.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Tarık Esen'in iki gün önce kendisini telefonla aradığını aktaran Sayılgan, "Fırat Y. ile arasında bir husumet olduğunu, büyük olaylar çıkacağını söylemişti bana. Zannedersem Fırat Y, Tarık Esen'in kızını istemiş. Kızını isteyince de bunlar 'olmaz' demiş." ifadelerini kullandı.

Sayılgan, Tarık Esen'in savcılığa şikayette bulunacağını ve dilekçe vereceğini kendisine anlattığını dile getirdi. Bu konuda onun isteği üzerine Esen'e yardımcı olduğunu belirten Sayılgan, şöyle konuştu:

"Tarık Esen, 'Muhtarım yardımcı olur musun?' dedi, ben de yardımcı oldum. Şarkışla'ya gittik, avukatla görüştük. Savcılığa uğradı, dilekçesini verdi. Karakola uğrayıp şikayetini bildirmiş. Köye geldikten sonra elim olay ortaya çıkıyor. Fırat Y. köyde yaşamıyordu, bu sene geldi. Ölen marketçinin oğluyla da arkadaştı."

CANİDEN PES DEDİRTEN SÖZLER!

Gözaltına alınan katil zanlısı Furat Yurdakul ekip aracına konurken İHA muhabirine, “Sevdiğim için yaptım. Çok seviyorum. Benim kıymetimi bilmeseler de ben seviyorum. 30 sene yatar çıkar gene severim. İster beklesin ister beklemesin. Ben seviyorum” dedi.